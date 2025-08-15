Spotkanie Trump - Putin bez wysłannika ds. Ukrainy. "Kontrproduktywna" obecność
Specjalny przedstawiciel Trumpa ds. Ukrainy, Keith Kellogg, jest nieobecny w delegacji na spotkaniu z Putinem na Alasce. Amerykańska administracja miała obawiać się, że jego obecność może być "kontrproduktywna" ze względu postrzeganie go jako sympatyka Ukrainy.
Prezydent USA Donald Trump przyleciał w piątek z Waszyngtonu na Alaskę ze swoimi współpracownikami. W samolocie zabrakło jednakspecjalnego przedstawiciela Trumpa ds. Ukrainy, Keitha Kellogga - donosi amerykańska telewizja CNN.
Oznacza to, że na negocjacjach od strony amerykańskiej nie pojawi się jakikolwiek urzędnik, specjalizujący się w tematyce Europy Wschodniej.
Alaska. Keith Kellog nie pojawi się na szczycie Trump - Putin
Kellogg, były generał, który był głównym kontaktem administracji Trumpa z Ukraińcami, jest postrzegany przez stronę rosyjską jako sympatyzujący z Ukrainą, co mogło sprawić, że jego obecność na spotkaniu byłaby "kontrproduktywna" - wyjaśnił CNN wysoki rangą urzędnik administracji USA.
Telewizja dodaje, że na obecność Kelloga liczyli Europejczycy.
Kellogg miał natomiast przekazać Trumpowi i sekretarzowi stanu Marco Rubio wszystkie informacje, które uzyskał podczas rozmów z Ukraińcami.
Niewykluczone, że weźmie on udział w trójstronnym spotkaniu przywódców USA, Rosji i Ukrainy. Oczywiście, o ile dojdzie ono do skutku.
Biały Dom przekazał, że prezydentowi towarzyszy m.in. specjalny wysłannik Steve Witkoff, który od początku kadencji prezydenckiej Trumpa był kilka razy w Rosji na rozmowach w sprawie przyszłości konfliktu na Ukrainie.