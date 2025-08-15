Prezydent USA Donald Trump przyleciał w piątek z Waszyngtonu na Alaskę ze swoimi współpracownikami. W samolocie zabrakło jednakspecjalnego przedstawiciela Trumpa ds. Ukrainy, Keitha Kellogga - donosi amerykańska telewizja CNN.

Oznacza to, że na negocjacjach od strony amerykańskiej nie pojawi się jakikolwiek urzędnik, specjalizujący się w tematyce Europy Wschodniej.

Alaska. Keith Kellog nie pojawi się na szczycie Trump - Putin

Kellogg, były generał, który był głównym kontaktem administracji Trumpa z Ukraińcami, jest postrzegany przez stronę rosyjską jako sympatyzujący z Ukrainą, co mogło sprawić, że jego obecność na spotkaniu byłaby "kontrproduktywna" - wyjaśnił CNN wysoki rangą urzędnik administracji USA.

Telewizja dodaje, że na obecność Kelloga liczyli Europejczycy.

Kellogg miał natomiast przekazać Trumpowi i sekretarzowi stanu Marco Rubio wszystkie informacje, które uzyskał podczas rozmów z Ukraińcami.

Niewykluczone, że weźmie on udział w trójstronnym spotkaniu przywódców USA, Rosji i Ukrainy. Oczywiście, o ile dojdzie ono do skutku.

Biały Dom przekazał, że prezydentowi towarzyszy m.in. specjalny wysłannik Steve Witkoff, który od początku kadencji prezydenckiej Trumpa był kilka razy w Rosji na rozmowach w sprawie przyszłości konfliktu na Ukrainie.

Przydacz o zaproszeniu Nawrockiego przez Trumpa: Amerykanie dobierali swoich rozmówców. Mają swoje zdanie o Tusku Polsat News Polsat News