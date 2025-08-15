Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Spotkanie Trump - Putin bez wysłannika ds. Ukrainy. "Kontrproduktywna" obecność

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Specjalny przedstawiciel Trumpa ds. Ukrainy, Keith Kellogg, jest nieobecny w delegacji na spotkaniu z Putinem na Alasce. Amerykańska administracja miała obawiać się, że jego obecność może być "kontrproduktywna" ze względu postrzeganie go jako sympatyka Ukrainy.

Specjalny wysłannik prezydent USA ds. Ukrainy Keith Kellogg
Specjalny wysłannik prezydent USA ds. Ukrainy Keith KelloggHandout/ Ukrainian Presidential Press ServiceAFP

Prezydent USA Donald Trump przyleciał w piątek z Waszyngtonu na Alaskę ze swoimi współpracownikami. W samolocie zabrakło jednakspecjalnego przedstawiciela Trumpa ds. Ukrainy, Keitha Kellogga - donosi amerykańska telewizja CNN.

Oznacza to, że na negocjacjach od strony amerykańskiej nie pojawi się jakikolwiek urzędnik, specjalizujący się w tematyce Europy Wschodniej.

Alaska. Keith Kellog nie pojawi się na szczycie Trump - Putin

Kellogg, były generał, który był głównym kontaktem administracji Trumpa z Ukraińcami, jest postrzegany przez stronę rosyjską jako sympatyzujący z Ukrainą, co mogło sprawić, że jego obecność na spotkaniu byłaby "kontrproduktywna" - wyjaśnił CNN wysoki rangą urzędnik administracji USA.

Zobacz również:

Donald Trump przed szczytem na Alasce
Ukraina - Rosja

Jednoznaczna deklaracja Trumpa. Wskazał na Rosję i Putina

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Telewizja dodaje, że na obecność Kelloga liczyli Europejczycy.

    Kellogg miał natomiast przekazać Trumpowi i sekretarzowi stanu Marco Rubio wszystkie informacje, które uzyskał podczas rozmów z Ukraińcami.

    Niewykluczone, że weźmie on udział w trójstronnym spotkaniu przywódców USA, Rosji i Ukrainy. Oczywiście, o ile dojdzie ono do skutku.

    Biały Dom przekazał, że prezydentowi towarzyszy m.in. specjalny wysłannik Steve Witkoff, który od początku kadencji prezydenckiej Trumpa był kilka razy w Rosji na rozmowach w sprawie przyszłości konfliktu na Ukrainie.

    Zobacz również:

    Rosjanie zaatakowali dronami cywilne cele na Ukrainie
    Ukraina - Rosja

    Rosja pręży muskuły przed szczytem Trump - Putin. Brutalne ataki na Ukrainę

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek
    Przydacz o zaproszeniu Nawrockiego przez Trumpa: Amerykanie dobierali swoich rozmówców. Mają swoje zdanie o TuskuPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze