W skrócie Spotkanie światowych liderów i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej dotyczyło wzmocnienia obrony powietrznej, wsparcia w ramach inicjatywy PURL oraz europejskiego pakietu 90 mld euro.

Omówiono kwestie dyplomatyczne, sytuację na froncie, ochronę obiektów energetycznych oraz potrzebę przyspieszenia napływu środków dla Ukrainy z europejskiego pakietu wsparcia.

Na szczyt EWP w Erywaniu zaproszono 48 szefów państw i rządów, a po raz pierwszy uczestniczyła w nim Kanada.

Na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EWP) w poniedziałek w Erywaniu odbyło się spotkanie poświęcone Ukrainie, któremu przewodniczyli prezydent FrancjiEmmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Spotkanie przywódców ws. Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zdradził szczegóły

Po spotkaniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym zdradził szczegóły rozmów.

Przywódcy poruszyli m.in. temat wzmocnienia obrony powietrznej. "Produkcji niezbędnych europejskich systemów i pocisków, wsparcia dla inicjatywy PURL (mechanizm pomocy dla Ukrainy realizowany przez członków NATO - red.) oraz sposobów wyposażenia Europy we własne zdolności przeciwrakietowe" - czytamy.

Jeszcze przed spotkaniem Carney poinformował, że Kanada przekaże w ramach PURL dodatkowe 200 mln dolarów. Z kolei Rutte zapewnił, że dostawy pocisków przeciwrakietowych na Ukrainę realizowane są zgodnie z pierwotnymi założeniami.

Zełenski przekazał też, że podczas spotkania "w bardzo merytoryczny sposób" zostały omówione kwestie dyplomatyczne. "Z powodu wojny w Iranie obecnie obserwujemy wyraźną przerwę w negocjacjach. Omówiliśmy sposoby ożywienia tego procesu, kontakty ze Stanami Zjednoczonymi oraz rolę Europy w tym procesie" - napisał prezydent Ukrainy.

Omówiona została też sytuacja na froncie oraz ochronę obiektów energetycznych.

Europejski pakiet wsparcia dla Ukrainy. Zełenski: Ważne, aby środki zaczęły napływać jak najszybciej

Po wycofaniu przez Węgry weta 23 kwietnia kraje UE jednomyślnie zaakceptowały udzielenie Kijowowi tzw. pożyczki reparacyjnej. Również ta kwestia była przedmiotem dyskusji podczas spotkania przywódców.

"Jesteśmy wdzięczni za europejski pakiet wsparcia w wysokości 90 mld euro. Ważne jest, aby środki zaczęły napływać jak najszybciej i aby Ukraina była w stanie wdrożyć swoje plany wzmocnienia odporności w ramach przygotowań do zimy" - podkreślił Zełenski.

Von der Leyen podkreśliła we wpisie na platformach społecznościowych, że potrzeby Ukrainy są nadal pilne.

Obok pożyczki dla Ukrainy, która w jej ocenie zaspokoi potrzeby budżetowe i obronne tego państwa, wskazała na integrację przemysłów obronnych Ukrainy i innych krajów europejskich.

- Inwestujemy w produkcję dronów na Ukrainie, a także angażujemy Ukrainę w nasze unijne projekty: obrony przeciwdronowej i Tarczy Powietrznej - przypomniała.

- Będziemy nadal wspierać wszelkie wysiłki na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju, w tym poprzez nasilanie presji na Rosję - zadeklarował z kolei przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Jak dodał, miejsce Ukrainy jest w UE.

Armenia. Szczyt EWP w Erywaniu

Na szczyt w Erywaniu zaproszono 48 szefów państw i rządów, m.in. z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, krajów Bałkanów i Kaukazu Południowego.

Po raz pierwszy w szczycie EWP uczestniczy w tym roku kraj spoza Europy - Kanada.

EWP została zainicjowana przez Macrona po rosyjskiej pełnowymiarowej napaści na Ukrainę w 2022 r.

