W skrócie Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Trump określił spotkanie jako dobre i podkreślił potrzebę zakończenia wojny, a amerykańska delegacja miała spotkać się w Moskwie z Władimirem Putinem.

Zełenski poruszył w Davos kwestię europejskiej obrony przed agresją Rosji i wyraził nadzieję na wsparcie USA w zakresie obrony powietrznej.

Po trwającym około godziny spotkaniu Donalda Trumpa i Wołodymyra nie zorganizowano konferencji prasowej. Prezydent USA odpowiedział jednak na kilka pytań dziennikarzy, opuszczając salę.

- To było dobre spotkanie. Dzisiaj moi wysłannicy spotkają się z Putinem, spotkanie z Zełenskim było dobre. Zobaczymy, co z tego wyjdzie - powiedział Donald Trump.

- Wojna musi się skończyć - odpowiedział prezydent USA pytany o to, co ze strony amerykańskiej delegacji usłyszy Władimir Putin podczas negocjacji w Moskwie.

- Mamy nadzieję, że to się skończy. Wiele osób ginie. W zeszłym miesiącu 30 tysięcy osób zostało zabitych, głównie żołnierzy. Ta wojna musi się skończyć. Nie omawialiśmy kwestii Rady Pokoju - przekazał Donald Trump.

Doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Lytwin określił rezultaty spotkania jako dobre, jednak nie podał żadnych szczegółów - podała agencja Interfax-Ukraina.

Rzecznik prezydenta Ukrainy Siergiej Nikiforow zaznaczył, że przywódcy mieli okazję porozmawiać sam na sam.

Do rozmowy z Trumpem odniósł się sam Zełenski podczas swojego wystąpienia. - Wcześniej spotykaliśmy się z prezydentem USA, dzięki temu mamy pociski do systemów obrony powietrznej. Dzisiaj również rozmawialiśmy o obronie nieba, co również przekłada się na obronę ludzkich istnień. Mam nadzieję, że USA cały czas będą nas wspierać - powiedział.

Wojna w Ukrainie. Rozmowa Donald Trump - Wołodymyr Zełenski

O zmianie decyzji Kijowa w sprawie wizyty w Davos poinformował w czwartek rzecznik prezydenta Zełenskiego Serhij Nykyforow.

- Prezydent Ukrainy przybył do Szwajcarii, aby wziąć udział w Światowym Forum Ekonomicznym oraz spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem - przekazał agencji Interfax Serhij Nykyforow. Około 14.30 Zełenski ma wygłosić mowę do uczestników forum w Davos.

W środę prezydent Ukrainy twierdził, że może w ogóle nie polecieć do Szwajcarii za sprawą krytycznej sytuacji w Ukrainie spowodowanej rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną.

- Spotkania nie są naszym głównym priorytetem. W tym przypadku bezwarunkowo wybieram Ukrainę, a nie forum ekonomiczne. Ale wszystko może się zmienić, bo dla mnie i dla Ukraińców najważniejsze jest, żeby to wszystko zakończyć. Zarówno plan odbudowy, jak i gwarancje bezpieczeństwa to dwa bardzo ważne dokumenty - mówił Zełenski cytowany przez Europejską Prawdę.

Zełenski miał uzależniać decyzję o podróży do Szwajcarii od tego, czy podczas Światowego Forum Ekonomicznego zapadną decyzje dotyczące kolejnych pakietów pomocy dla Ukrainy.

- Jeśli będą pakiety energetyczne, a nawet spotkanie i decyzja o dodatkowej obronie przeciwlotniczej, oczywiście pojadę. Ale na razie mam wyzwanie w Ukrainie i bardzo ważne jest dla mnie teraz koordynowanie wszystkich służb - powiedział Zełenski.

Szwajcaria. Wołodymyr Zełenski przemawia w Davos

Prezydent Ukrainy przypomniał, że rok temu z tego samego miejsca podkreślał, żeEuropa musi umieć się obronić. - Wszyscy teraz skupili się na Grenlandii. Większość przywódców nie wie, co z tym zrobić. Wszyscy czekają, aż Ameryka się uspokoi w tej kwestii. Ale co jeśli tak nie będzie? - pytał.

Zełenski powiedział też, że świat nie pomógł Irańczykom, którzy masowo wychodzili na ulice swoich miast. - Taka jest prawda. Świat patrzył z boku - podkreślił i pytał, co będzie z Iranem po tym rozlewie krwi?

- Bedzie to sygnał dla każdego rządzącego przemocowca - zabij odpowiednią liczbę ludzi, a utrzymasz się u władzy - przestrzegał ukraiński prezydent.

Zełenski odniósł się też do amerykańskiej operacji w Wenezueli i tego, jak świat w tym samym czasie traktuje Rosję. - Fakty są takie, że Maduro zostanie osądzony w Nowym Jorku, ale - przykro mi - Putin nie będzie osądzony. Taka jest sytuacja z największą wojna w od II wojny światowej, a człowiek, który to rozpętał wciąż jest wolny i wciąż walczy o swoje zamrożone fundusze w Europie i odnosi pewne sukcesy. To Putin chce decydować o tym, jak wykorzystać rosyjskie aktywa. Nie ci którzy mają moc go za to ukarać - mówił.

Jednocześnie podziękował przywódcom UE za zamrożenie rosyjskich aktywów. - Ale jak przyszedł czas, żeby użyć tych aktywów, żeby bronić się przed Rosją, tę decyzję zablokowano. Putinowi udało się niestety powstrzymać Europę - stwierdził.

Dalej Zełenski pytał, dlaczego prezydent USA Donald Trump może zatrzymywać tankowce floty cieni, a Europa nie może? - Rosyjska ropa jest transportowana wzdłuż europejskich wybrzeży, ta ropa finansuje wojnę i destabilizuje Europę. Więc rosyjską ropę trzeba zatrzymywać, rekwirować i używać na korzyść Europy - mówił.

Zdaniem prezydent Ukrainy "Europa potrzebuje wspólnych sił zbrojnych, które będą ją w stanie realnie obronić". - W tej chwili Europa polega tylko na przekonaniu, że w razie niebezpieczeństwa NATO zadziała. Nikt jednak nie widział realnych działań tego sojuszu. Gdyby Putin postanowił zająć Litwę, albo zaatakować Polskę, kto odpowie? W tej chwili NATO istnieje dzięki wierze w to, że działania podejmą Stany Zjednoczone. Ale co jeśli nie pomogą? - pytał.

Donald Trump o Ukrainie tylko w kontekście krytyki NATO. "Dzieli nas wielki, piękny ocean"

Donald Trump przybył do Davos w środę. W swojej przemowie mówił o Ukrainie głównie w kontekście krytyki europejskich partnerów NATO.

- Od wielu lat krytykuję NATO, a mimo to zrobiłem dla niego więcej niż jakikolwiek inny prezydent, zdecydowanie więcej niż ktokolwiek inny. Nie byłoby NATO, gdybym nie zaangażował się w pierwszej kadencji. Wojna z Ukrainą jest tego przykładem. Dzielą nas tysiące mil, dzieli nas ogromny ocean - mówił Donald Trump.

- Mówię o NATO, mówię o Europie. Oni muszą pracować nad Ukrainą, my nie. Stany Zjednoczone są bardzo daleko. Dzieli nas wielki, piękny ocean. Nie mamy z tym nic wspólnego - przekonywał prezydent USA.

Amerykanie spotkali się w Davos z Rosjanami. Witkoff: Jesteśmy na mecie

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego Trump ponownie zaznaczył, do ataku na Ukrainę nie doszłoby, gdyby nie decyzje administracji Bidena.

- Odziedziczyłem bałagan z Ukrainą i Rosją, coś, co nigdy by się nie wydarzyło. Znam Putina bardzo dobrze. Rozmawialiśmy o Ukrainie. Była jego oczkiem w głowie, ale nic nie zrobił - mówił Trump w kontekście swojej pierwszej kadencji.

Wcześniej w Davos Amerykanie spotkali się z przedstawicielami Rosji. We wtorek ze specjalnym wysłannikiem Władimira Putina Kiriłłem Dmitriewem rozmawiał zięć Donalda Trumpa Jared Kushner oraz Steve Witkoff. Ustalono, że amerykańska delegacja złoży wizytę w Moskwie, gdzie będzie kontynuować rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy.

- Myślę, że poczyniliśmy spore postępy. Myślę, że na początku tego procesu było trochę zamieszania. Jadę do Moskwy, ale myślę, że to było ważne, bo jesteśmy na mecie. I naprawdę jestem optymistą - skomentował rozmowy w Davos Steve Witkoff cytowany przez Interfax.

