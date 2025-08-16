W skrócie Wołodymyr Zełenski zapowiedział spotkanie z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie, którego celem będzie omówienie warunków zakończenia wojny w Ukrainie.

Rozmowa telefoniczna Trumpa i Zełenskiego po szczycie Trump-Putin miała być długa i obejmowała udział innych przywódców, w tym prezydenta Polski.

Wcześniejsze kontakty między Zełenskim a Trumpem były napięte, m.in. ze względu na niedoszłą umowę o minerałach i wcześniejsze liczne nieporozumienia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sobotę rano prezydenci Ukrainy i USA rozmawiali telefonicznie na temat ustaleń piątkowego szczytu Trump-Putin w Anchorage na Alasce. Po zakończeniu połączenia Wołodymyr Zełenski zamieścił obszerny wpis w mediach społecznościowych.

Szczyt Trump-Putin. W poniedziałek Zełenski poleci do Waszyngtonu

Jak przekazał ukraiński przywódca, w poniedziałek uda się on wizytą do amerykańskiej stolicy, aby spotkać się z prezydentem Trumpem.

"W poniedziałek spotkam się z prezydentem Trumpem w Waszyngtonie, aby omówić wszystkie szczegóły dotyczące zakończenia zabójstw i wojny. Jestem wdzięczny za zaproszenie" - napisał.

Rozmowa Trumpa z Zełenskim miała być "długa i merytoryczna", początkowo w formacie jeden na jeden, a następnie z udziałem europejskich liderów, w tym prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Trwała ponad półtorej godziny.

W trakcie połączenia Zełenski potwierdził, że jego kraj jest gotowy pracować z "maksymalnym wysiłkiem na rzecz osiągnięcia pokoju". Z kolei reporter portalu Axios odnotował, że Trump powiedział Zełenskiemu i przywódcom NATO, iż Putin nie chce rozejmu i woli wszechstronne porozumienie ws. zakończenia wojny. Prezydent USA miał także wyrazić przekonanie, iż szybka umowa o pokoju będzie lepsza niż zawieszenie broni.

Trudne relacje Trumpa z Zełenskim

Do poprzedniego spotkania Trumpa z Zełenskim doszło w kwietniu podczas pogrzebu papieża Franciszka w Watykanie.

"Dobre spotkanie. W cztery oczy zdołaliśmy omówić wiele. Mamy nadzieję na wynik wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy. Obrona życia naszych ludzi. Pełne i bezwarunkowe wstrzymanie ognia. Solidny i długotrwały pokój, który uchroni (nas) przed powtórzeniem się wojny" - informował później Zełenski w komunikatorze Telegram.

Wcześniej natomiast, w lutym br., Zełenski gościł w Białym Domu, ale wizyta zakończyła się kłótnią przywódców i wielkim skandalem. Prezydent Ukrainy opuścił Gabinet Owalny przedwcześnie i nie podpisał zaplanowanej umowy o minerałach.

Trump stwierdził wówczas, że jego ukraiński odpowiednik "nie jest gotowy na pokój" i "nie uszanował Stanów Zjednoczonych Ameryki".

Spotkanie Trumpa z Putinem. Wnioski po szczycie na Alasce Polsat News / AP Polsat News