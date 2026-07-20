W skrócie Ołeksandr Syrski stwierdził, że był zaskoczony doniesieniami o konflikcie z Mychajłem Fedorowem i przeprosił, jeśli go uraził.

Generał Syrski podkreślił, że relację z ministrem obrony traktował jako roboczą i różnice zdań uważał za naturalne podczas wojny.

Syrski wskazał, że ministerstwo obrony odpowiada za dostarczanie żołnierzy i za polityki, natomiast planowanie operacji jest zadaniem głównodowodzącego.

Dowódca odniósł się do krytyki dotyczącej stosowania dronów, podkreślając, że pod jego kierownictwem powstała odrębna jednostka systemów bezzałogowych.

Syrski zaznaczył, że jego celem jest prowadzenie wojny z Rosją, a nie konflikt z resortem obrony.

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"Moim zadaniem jest wojna" - tak brzmi tytuł felietonu, który dla portalu Miliarnyi opublikował głównodowodzący ukraińskiej armii gen. Ołeksandr Syrski. Na wstępie podkreślił, że tekst jest odpowiedzią na "całą mitologię konfliktów i sabotażu".

Przypomnijmy, u naszych wschodnich sąsiadów doszło do dymisji szefa resortu obrony. Publicznie wskazywano, że współpraca na linii Mychajło Fedorow - Syrski nie przebiegała najlepiej.

"Byłem zaskoczony, gdy dowiedziałem się, że minister i ja mieliśmy konflikt. Postrzegałem naszą relację jako relację roboczą: złożoną, z różnymi stanowiskami. Tak właśnie powinno być między dwiema instytucjami w czasie wielkiej wojny" - napisał Syrski.

Następnie uderzył się w pierś. "Jeśli kogoś uraziłem, Mychajło, przepraszam". Zaapelował też, aby skupiać się na "sprawach globalnych", a nie "osobistych".

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"Bo istnieje idea ważniejsza niż jakiekolwiek nazwisko: Ukraina jest większa niż Fedorow, Syrski i ktokolwiek z nas. Ukraina przetrwa nie dlatego, że ma niezastąpionych ludzi, ale dlatego, że ma armię, instytucje i miliony ludzi, którzy wykonują swoją pracę" - podkreślił głównodowodzący ukraińskiej armii.

Syrski skrytykował dzielenie się Ukraińców na obozy popierające tę lub inną linię. "Sprowadzenie tej wojny do konfrontacji między dwoma ludźmi to największa przysługa, jaką możemy wyświadczyć wrogowi" - zaznaczył.

Aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości generał wskazał, kto za co odpowiada w toczącej się wojnie. Jak przekazał, Ministerstwo Obrony Ukrainy dostarcza żołnierzy, pożywienia, opracowuje polityki. "To ogromne zadanie, bez którego armia nie może walczyć" - zauważył.

Zarazem dodał, że rolą ministra obrony nie jest bycie strategiem na wojnie. Za planowanie operacji odpowiada głównodowodzący, a swoje raporty składa przez prezydentem, czyli naczelnym dowódcą. "Tak właśnie budowane są procesy instytucjonalne we wszystkich armiach świata" - podkreślił.

Fala oskarżeń pod adresem Syrskiego. Dowódca armii Ukrainy odpowiada

Syrski odpowiedział na zarzuty o rzekomy brak strategii w wojnie z Rosją. "Każdy, kto żąda od głównego dowódcy 'publicznego przedstawienia strategii', żąda, aby została ona przedstawiona wrogowi" - ostrzegał.

Odniósł się również do oskarżeń, że "nie chce walczyć dronami". Generał przypomniał, że pod jego kierownictwem powstały Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Na ich czele postawił Roberta "Madziara" Browdiego.

"Człowiek, który 'nie chce walczyć z dronami', nie tworzy pierwszego na świecie odrębnego oddziału systemów bezzałogowych i nie mianuje jego dowódcy, wbrew wszelkim tradycjom hierarchii wojskowej" - odparł Syrski.

"Powiem też drugą część prawdy, którą muszę ujawnić, ponieważ prawnie ponoszę odpowiedzialność za wynik na polu bitwy. Drony powodują dziś dużą część ofiar. To fakt. Ale aby przygotować pole bitwy do skutecznego działania dronów, potrzebna jest artyleria, moździerze, środki inżynieryjne, obrona powietrzna, walka elektroniczna i dziesiątki innych sprzętów" - dodał.

Na zakończenie wątku przypomniał, że Ukraina walczy z "wrogiem, który góruje nad nami pod każdym względem". "Nie mogę w ciągu dwóch miesięcy przerzucić milionowej armii 'na drony' i powiedzieć: teraz walczymy w ten sposób" - zaznaczył.

"Nie jestem w stanie wojny z ministerstwem (obrony - red.). Jestem w stanie wojny z Rosją. Sztab Generalny nigdy nie sprzeciwiał się ministerstwu: współpracowaliśmy i będziemy współpracować z każdym ministrem mianowanym przez państwo" - zakończył Ołeksandr Syrski.

Źródło: Miliarnyi





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