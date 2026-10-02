Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Spór Ukrainy z sojusznikiem zbliża się do czerwonej linii. Pojawiły się groźby i żądania

Karol Płatek

Oprac.: Karol Płatek

Korea Południowa może podjąć "dodatkowe środki" wobec Ukrainy, jeśli ta nie przeprosi za ujawnienie informacji o przekazaniu północnokoreańskich jeńców wojennych - zapowiedział prezydent Li Dze Mjung. Między państwami iskrzy, a spór wchodzi na nowy poziom. "Wyrażam głębokie ubolewanie wobec Ukrainy, która (...) czyni z głowy obcego państwa kłamcę" - grzmi Seul. Ukraina odrzuca oskarżenia.

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Prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung i przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski na wojennym tle
Li Dze Mjung i Wołodymyr Zełenski. Spór Seulu z KijowemDIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP/CHARLY TRIBALLEAU DANIEL CARDENAS/AFPAFP

W skrócie

  • Prezydent Korei Południowej zapowiedział możliwość podjęcia dodatkowych środków wobec Ukrainy i zażądał publicznych przeprosin za ujawnienie informacji o przekazaniu dwóch północnokoreańskich jeńców wojennych.
  • Oświadczenie prezydenta Li było reakcją na wpis Kyryła Budanowa oraz ujawnienie przez Wołodymyra Zełenskiego na forum ONZ przekazania jeńców Korei Południowej.
  • Władze Korei Południowej uznały, że Ukraina miała utrzymać sprawę w tajemnicy, jednak ukraińska administracja zaprzecza istnieniu takiego porozumienia.
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Prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung zażądał od władz Ukrainy uznania faktów i publicznych przeprosin.

"Jeśli będą nadal odmawiać uznania faktów i publicznych przeprosin, podejmiemy dodatkowe środki. Ponieważ jest to sprawa dotycząca prestiżu narodu i państwa, nie może zostać zignorowana" - napisał południowokoreański przywódca.

Li nie sprecyzował, jakie działania wobec Ukrainy może podjąć jego administracja.

"Wyrażam głębokie ubolewanie wobec Ukrainy, która (...) czyni z głowy obcego państwa kłamcę, a wezwana do uznania faktów i przeprosin, mówi o rychłym starciu zbrojnym między Północą a Południem, prowokując wybuch wojny na Półwyspie Koreańskim" - dodał.

Wojna w Ukrainie. Korea Południowa reaguje na słowa Kyryła Budanowa

Według agencji Yonhap oświadczenie Li było bezpośrednią reakcją na wpis Kyryła Budanowa, szefa gabinetu ukraińskiego prezydenta.

Budanow przekazał w mediach społecznościowych, że walcząca po stronie Rosji północnokoreańska armia "uczy się na naszej wojnie i się zbroi", przede wszystkim po to, by przygotować się do "aktywnych walk we własnym regionie".

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Sojusznik oburzony działaniami Ukrainy. Poszło o słowa Zełenskiego

Adam Gaafar
Adam Gaafar

Spór między Kijowem a Seulem rozpoczął się po tym, jak Wołodymyr Zełenski ujawnił na forum ONZ informację o przekazaniu Korei Południowej dwóch północnokoreańskich wojskowych. Żołnierze zostali schwytani przez siły ukraińskie w rosyjskim obwodzie kurskim w 2025 roku.

Spór Ukrainy z Koreą Południową. Poszło o tajne dane o jeńcach

Informacja przekazana przez Zełenskiego wywołała oburzenie władz w Seulu. Według południowokoreańskiego wywiadu to Kijów miał wcześniej poprosić o zachowanie całkowitej dyskrecji z obawy, że ujawnienie transferu może negatywnie wpłynąć na rozmowy Ukrainy z Rosją dotyczące wymiany jeńców.

Ukraińska administracja zaprzeczyła jednak, by istniało porozumienie zobowiązujące strony do utrzymania transferu w tajemnicy.

Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha próbował w czwartek tonować napięcie, określając całą sytuację jako "dyplomatyczne nieporozumienie". Podkreślił, że Korea Południowa pozostaje "ważnym państwem", a Kijów liczy na szybkie rozwiązanie sporu.

Według szacunków państw zachodnich i Seulu Korea Północna wysłała do Rosji od końca 2024 roku ponad 14 tys. żołnierzy, wspierających ją w wojnie przeciwko Ukrainie. W zamian reżim Kim Dzong Una otrzymuje od Rosji wsparcie gospodarcze i militarne.

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