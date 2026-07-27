Spór emocjonuje całą Ukrainę, Zełenski komentuje. "Potrzebuję jedności"

W skrócie Wołodymyr Zełenski stwierdził, że podczas wojny najważniejsza jest współpraca między armią a resortem obrony. Zadeklarował, że nie zamierza arbitrować personalnych sporów.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że priorytetem jest bezpieczeństwo żołnierzy oraz ścisła współpraca między sztabem armii a ministerstwem obrony.

Zełenski poinformował, że zaproponował Mychajłowi Fedorowowi wysokie stanowisko w administracji. Ten odrzucił ofertę uznając, że tylko funkcja ministra obrony daje realny wpływ na przebieg wojny.

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- Nie mam czasu na negocjacje. Nie mam czasu wysłuchiwać jednej strony, potem drugiej. Obie strony nie powinny spotykać się raz dziennie, ale co godzinę, dopóki nasze niebo nie będzie bezpieczne. Nie muszę ustalać, kto ma rację - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Ukraina. Konflikt Fedorowa z Syrskim. Zełenski komentuje

Ukraiński prezydent zaznaczył, że szanuje zarówno Fedorowa, jak i Syrskiego. Podkreślił jednak, że powodzenie operacji wojskowych zależy od współpracy wielu osób i instytucji.

- Jeśli chce się skupić na tym, co najważniejsze podczas tej wojny, trzeba pamiętać, że na pierwszym miejscu jest żołnierz - powiedział.

Jak dodał, w ostatnich miesiącach poważnym problemem był brak współpracy między sztabem armii a resortem obrony. - Są sprawy, którymi można skutecznie zarządzać wyłącznie przy ścisłej współpracy ministerstwa z armią. Potrzebuję jedności między tymi dwoma instytucjami - podkreślił.

Fedorow postawił się Zełenskiemu. Odrzucił propozycję prezydenta Ukrainy

Pytany o możliwość przywrócenia Mychajło Fedorowa na stanowisko ministra obrony, Zełenski nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Poinformował natomiast, że zaproponował byłemu ministrowi jedno z wysokich stanowisk w administracji państwowej.

- Zaproponowałem mu godne stanowisko, które pozwoliłoby wykorzystać technologiczny potencjał naszego państwa i zapewnić jego dalszy rozwój - powiedział. Według agencji Interfax-Ukraina jedną z rozważanych propozycji była funkcja wicepremiera ds. innowacji w obronności.

W ostatnich dniach Fedorow oświadczył, że nie przyjmie żadnego z zaproponowanych mu stanowisk. Jak podkreślił, jedyną funkcją, która daje realny wpływ na przebieg wojny, jest urząd ministra obrony, a inne stanowiska nie zapewnią mu odpowiednich uprawnień do walki z korupcją w armii, kontynuowania reform ani planowania działań przeciwko Rosji.

Fedorow dodał, że nie zależy mu na stanowisku czy politycznej pozycji, lecz na możliwości skutecznego działania.

Ukraina. Tło konfliktu Fedorowa z Syrskim

Dokładne przyczyny dymisji Fedorowa nie są znane. Zwolennicy byłego ministra przedstawiają go jako reformatora, którego sposób zarządzania i działania przeciwko korupcji miały prowadzić do konfliktów z częścią wojskowego establishmentu.

"The Times" wskazywał, że relacje Fedorowa z Syrskim miały ulec całkowitemu pogorszeniu, a Wołodymyr Zełenski stanął przed koniecznością opowiedzenia się po jednej ze stron sporu.

Znaczenie mogły mieć polityczne ambicje Fedorowa. Nie przedstawiono jednak dowodów potwierdzających, że to właśnie ten czynnik przesądził o jego odwołaniu.

Źródła: Sky News, "The Times", UNIAN, Interfax-Ukraina





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