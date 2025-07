Deputowany pochodzący z Odessy odniósł się we wtorek do przedłużenia tego dnia przez parlament powszechnej mobilizacji i stanu wojennego w Ukrainie o kolejne 90 dni. We wpisie na Facebooku Honczarenko przyznał, że był przeciw i zdania nie zmieni "dopóki nie zostaną przyjęte jasne warunki służby".