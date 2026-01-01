W skrócie Ukraińskie siły przeprowadziły skuteczne ataki dronami na cele położone głęboko w Rosji, m.in. rafinerię Ilskij i magazyn energii w Tatarstanie.

Ataki miały na celu osłabienie rosyjskiego potencjału wojskowo-gospodarczego.

W tym samym czasie Rosja przeprowadziła szeroko zakrojony atak na Ukrainę.

O atakach na położone w głębi Rosji cele poinformował w mediach społecznościowych Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"W ramach działań mających na celu osłabienie potencjału wojskowo-gospodarczego agresora w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia jednostki Sił Obronnych Ukrainy uderzyły ważne rosyjskie obiekty" - czytamy w komunikacie.

Wojskowi poinformowali, że w wyniku uderzenia drona w rafinerię ropy naftowej Ilskij w Kraju Krasnodarskim doszło do pożaru.

"Ponadto przeprowadzono ostrzał instalacji do przygotowania ropy naftowej w Almietjewsku w Tatarstanie. Udało się trafić w ten cel" - dodano. Almietjewsk znajduje się około 1400 km od Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Ataki na infrastrukturę energetyczną w głębi Rosji

Ukraińskie wojsko przekazało także informacje o atakach na cele o charakterze wojskowym, w tym między innymi magazyn dronów w rejonie Doniecka oraz kompleks rakietowy w pobliżu miejscowości Szewczenko.

W ostatnich miesiącach Ukraina nasiliła ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, aby odciąć Moskwę od głównego źródła finansowania wojny.

W czwartek strona rosyjska oskarżyła Ukraińców także o przeprowadzenie ataku z wykorzystaniem dronów na hotel i kawiarnię, w którym trwała zabawa sylwestrowa. W ataku miały zginąć co najmniej 24 osoby, w tym jedno dziecko.

Jak informują Rosjanie, kolejne 50 osób zostało rannych i przewiezionych do szpitala. Do ataku miało dojść w kontrolowanej przez Rosjan części obwodu chersońskiego. Ukraińcy nie odnieśli się na razie do tych oskarżeń.

W tym samym czasie, w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia, Rosja przeprowadziła zakrojony na szeroką skalę atak na różne regiony Ukrainy. W jego wyniku zginęły dwie osoby, a kolejne 16 zostało rannych. Jednym z najmocniej dotkniętych atakami regionów jest sąsiadujący z Polską obwód wołyński.

Źródła: Unian, Interia

