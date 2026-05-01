W skrócie Nalot ukraińskich dronów na lotnisku w obwodzie czelabińskim spowodował poważne uszkodzenie czterech rosyjskich samolotów: dwóch Su-57 i dwóch Su-34.

Po nalocie zestrzelone samoloty zostały przeniesione do innych, zamkniętych części lotniska.

Według dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy straty Rosji po tym ataku wyniosły kilkaset milionów dolarów.

O zakończonym sukcesem nalocie dronów poinformował Robert "Madiar" Browdi, dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy (SBS). Kijów zaatakował w głąb terytorium wroga - około 1700 km od granicy z Rosją.

Do uderzenia doszło 25 kwietnia na lotnisku w obwodzie czelabińskim. W piątek Browdi pokazał zdjęcia satelitarne, obrazujące straty Rosjan.

W wyniku ataku poważnie uszkodzone zostały cztery rosyjskie samoloty wojskowe. Chodzi o dwa myśliwce Su-57, samolot Su-34 oraz ten sam model o niesprecyzowanej modyfikacji.

"Po nalocie zestrzelone samoloty zostały przeniesione do innych, zamkniętych części lotniska" - poinformował dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Sztab ukraińskiej armii doprecyzował, że "skala uszkodzeń jest obecnie ustalana".

Precyzyjny atak Ukraińców w Rosji. Cztery samoloty zniszczone

Robert "Madiar" Browdi przekazał, że celem ukraińskiej operacji było "zmniejszenie potencjału uderzeniowego przeciwnika". Maszyny Su-57 oraz Su-34 wielokrotnie dokonywały zniszczeń na terytorium Ukrainy.

"Su-34 jest zdolny do przenoszenia szerokiej gamy bomb i pocisków kierowanych, atakując krytyczną infrastrukturę, obiekty wojskowe i cele cywilne z odległości do 1000 km" - tłumaczył wojskowy.

Su-57 jest maszyną jeszcze bardziej udoskonaloną. Korzysta z technologii ograniczonej widoczności, dlatego stanowi poważne zagrożenie dla ukraińskich systemów obrony powietrznej.

Według dowódcy SBS straty Rosji po ataku w Czelabińsku wyniosły kilkaset milionów dolarów. Szacuje się, że wyprodukowanie myśliwca Su-34 to koszt rzędu 35-50 mln dolarów. W przypadku Su-57 mowa o kwotach między 100 a 120 mln dolarów za sztukę.

Dworczyk w "Gościu Wydarzeń": Musimy przywrócić obowiązkowe szkolenia wojskowe Polsat News