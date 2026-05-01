Spektakularna akcja Ukrainy 1700 km od granicy. Bolesna strata Rosji
Cztery rosyjskie samoloty zostały zniszczone po ataku ukraińskich dronów na Uralu. Chodzi o nowoczesne myśliwce Su-57 oraz Su-34. Uderzenie przeprowadzono daleko w głąb Rosji, około 1700 km od granicy między państwami. Zdaniem Ukraińców straty wroga sięgają setek milionów dolarów.
W skrócie
- Nalot ukraińskich dronów na lotnisku w obwodzie czelabińskim spowodował poważne uszkodzenie czterech rosyjskich samolotów: dwóch Su-57 i dwóch Su-34.
- Po nalocie zestrzelone samoloty zostały przeniesione do innych, zamkniętych części lotniska.
- Według dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy straty Rosji po tym ataku wyniosły kilkaset milionów dolarów.
O zakończonym sukcesem nalocie dronów poinformował Robert "Madiar" Browdi, dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy (SBS). Kijów zaatakował w głąb terytorium wroga - około 1700 km od granicy z Rosją.
Do uderzenia doszło 25 kwietnia na lotnisku w obwodzie czelabińskim. W piątek Browdi pokazał zdjęcia satelitarne, obrazujące straty Rosjan.
W wyniku ataku poważnie uszkodzone zostały cztery rosyjskie samoloty wojskowe. Chodzi o dwa myśliwce Su-57, samolot Su-34 oraz ten sam model o niesprecyzowanej modyfikacji.
"Po nalocie zestrzelone samoloty zostały przeniesione do innych, zamkniętych części lotniska" - poinformował dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Sztab ukraińskiej armii doprecyzował, że "skala uszkodzeń jest obecnie ustalana".
Precyzyjny atak Ukraińców w Rosji. Cztery samoloty zniszczone
Robert "Madiar" Browdi przekazał, że celem ukraińskiej operacji było "zmniejszenie potencjału uderzeniowego przeciwnika". Maszyny Su-57 oraz Su-34 wielokrotnie dokonywały zniszczeń na terytorium Ukrainy.
"Su-34 jest zdolny do przenoszenia szerokiej gamy bomb i pocisków kierowanych, atakując krytyczną infrastrukturę, obiekty wojskowe i cele cywilne z odległości do 1000 km" - tłumaczył wojskowy.
Su-57 jest maszyną jeszcze bardziej udoskonaloną. Korzysta z technologii ograniczonej widoczności, dlatego stanowi poważne zagrożenie dla ukraińskich systemów obrony powietrznej.
Według dowódcy SBS straty Rosji po ataku w Czelabińsku wyniosły kilkaset milionów dolarów. Szacuje się, że wyprodukowanie myśliwca Su-34 to koszt rzędu 35-50 mln dolarów. W przypadku Su-57 mowa o kwotach między 100 a 120 mln dolarów za sztukę.