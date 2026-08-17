W skrócie Żołnierze ukraińskich sił specjalnych odbili wieś Andrijiwka-Klewcowo i pojmali 30 rosyjskich żołnierzy.

Nagranie z akcji ukazało się na oficjalnym profilu formacji w mediach społecznościowych.

Siły ukraińskie wykorzystały drony, piechotę i pojazdy kołowe z 3. Pułku Sił Operacji Specjalnych do przeprowadzenia operacji.

Dowództwo ukraińskie potwierdziło, że Andrijiwka-Klewcowo znów znajduje się pod ich kontrolą.

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Film z działania żołnierzy ukraińskich sił specjalnych pojawił się na oficjalnym kanale formacji na Instagramie.

W komentarzu do nagrania zaznaczono, że rosyjscy okupanci od dawna próbowali zdobyć niewielką miejscowość, która znajduje się w obwodzie donieckim.

Jak wskazano, wróg użył małych grup piechoty, które stopniowo infiltrowały miejscowość i zajmowały pozycje.

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Akcja ukraińskich sił specjalnych, Rosjanie zostali rozbici

Ukraińcy zdecydowali się szturmem odbić Andrijiwkę-Klewcowo. W tym celu użyli dronów, piechoty oraz pojazdów kołowych z 3. Pułku Sił Operacji Specjalnych.

Akcja, zdaniem ukraińskiego dowództwa, zakończyła się pełnym sukcesem. W pewnym momencie nagrania widać niewielką grupę rosyjskich mundurowych z rękami podniesionymi do góry.

"30 żołnierzy Federacji Rosyjskiej zostało zmuszonych do poddania się. Ci, którzy nadal stawiali opór, zostali rozbici. Andrijiwka-Klewcowo ponownie znajduje się pod kontrolą Ukrainy" - przekazały ukraińskie wojska specjalne w komunikacie.

Wojna w Ukrainie. Kijów zapewnia o sukcesach

Wcześniej naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Drapaty podsumował wyniki operacji Wojsk Obrony Terytorialnej na kierunku ołeksandriwskim.

Cytowany przez agencję Unian dowódca zapewnił, że od stycznia do sierpnia 2026 roku ukraińscy obrońcy wyzwolili 26 miejscowości w tym rejonie.

Jednocześnie Sztab Generalny zdementował informację o ostatecznym wyzwoleniu przez terytorialsów całego obwodu dniepropietrowskiego spod okupacji rosyjskiej. Zaznaczono, że rejon miejscowości Daczne, gdzie trwają walki, pozostaje pod kontrolą Rosjan.

Źródło: UNIAN



