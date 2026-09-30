W skrócie Białoruś wspiera Rosję w prowadzeniu ataków dronami na Ukrainę, a działania te dotyczą także obwodu wołyńskiego przy granicy z Polską.

Według Państwowej Służby Granicznej Ukrainy nie zanotowano wzrostu aktywności wojskowej Białorusi przy granicy ani obecności grup uderzeniowych.

W pobliżu przejścia granicznego z Polską rozbił się rosyjski dron, a w związku z tym podjęto działania alarmowe i ewakuowano przejścia w Dorohusku i Zosinie.

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Rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andriej Demczenko przekazał nowe informacje na briefingu prasowym w środę. Uspokoił, że na granicy z Białorusią "nie odnotowano żadnych istotnych zmian".

- Dotychczas nie obserwuje się wzmocnienia ani tworzenia grup uderzeniowych, ani ogólnego wzrostu liczebności i obecności na terytorium Białorusi czy to białoruskiej armii, czy oddziałów Federacji Rosyjskiej - mówił.

Wojna w Ukrainie. Białoruś nadal wspiera Rosję, nawet w atakach blisko Polski

Mimo braku nowej aktywności ze strony Mińska - jak podkreślił Andriej Demczenko - Białoruś nadal technicznie wspiera ataki Rosji prowadzone na terenie Ukrainy, podczas których używa bojowych bezzałogowców z wykorzystaniem komponentów technicznych. Te wzmacniają sygnał dla rosyjskich dronów.

- Jak widać, wróg w ostatnim czasie, zwłaszcza od początku września, dość aktywnie wykorzystuje swoje bezzałogowe statki powietrzne do ataków również na zachodnie obwody naszego państwa - zaznaczył.

- W szczególności dotyczy to obwodu wołyńskiego, gdzie ataki są kierowane również w stronę przejść granicznych, docierając praktycznie do granicy z Polską - nadmienił rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

Dron rozbił się niedaleko przejścia granicznego z Polską

W ostatnim czasie niemal codziennie Rosjanie przeprowadzają ataki na zachodnie terytoria Ukrainy, m.in. obwód wołyński. W związku z tym RCB rozsyła alerty o zagrożeniu z powietrza dla dwóch województw - Podkarpacia i Lubelszczyzny. Jednocześnie polskie wojsko podrywa myśliwce.

W poniedziałek nieopodal granicy polsko-ukraińskiej rozbił się dron. "Kolejny atak Rosji na zachodniej Ukrainie. Dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej ok. 2 km od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku" - potwierdził nieoficjalne początkowo informacje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier zapewnił, że nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, a systemy obrony powietrznej i samoloty były gotowe do działania.

W związku z atakiem blisko naszej granicy w woj. lubelskim rozbrzmiały syreny alarmowe, a przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie zostały ewakuowane.

Źródła: Ukrinform, Interia



