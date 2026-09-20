Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Sojusznik przyspieszył pomoc dla Ukrainy. Tak "ukarali" Rosję za incydent

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Dania przekazała Ukrainie nadzwyczajny pakiet pomocy o wartości około 275 mln dolarów. Przyspieszone działania Kopenhagi to odpowiedź na niedawny incydent z udziałem rosyjskiej fregaty i duńskiego śmigłowca. Pomoc dla Ukrainy, a tym samym "ukaranie" Rosji, zapowiadał kilka dni temu szef MON Danii Jeppe Bruus.

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Minister obrony Danii Jeppe Bruus, obok przywódca Rosji Władimir Putin
Dania przyspieszyła przekazanie nowego pakietu pomocy Ukrainie. Wszystko po incydencie z RosjąTHOMAS TRAASDAHL / RITZAU SCANPIX / AFP ; Contributor / Getty Imagesmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Dania przekazała Ukrainie pakiet pomocy wojskowej wart około 275 mln dolarów, przyspieszając wsparcie po niedawnym incydencie z rosyjską fregatą i duńskim śmigłowcem.
  • Pomoc zostanie przeznaczona na wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej w okresie jesienno-zimowym, a decyzja zapadła po rozmowie telefonicznej ministrów obrony Danii i Ukrainy.
  • Szybsze działania Danii są odpowiedzią na zdarzenie, w którym rosyjska fregata wystrzeliła flary w kierunku duńskiego śmigłowca, co doprowadziło do wezwania rosyjskiego ambasadora.
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O kolejnym pakiecie pomocy od Danii poinformowało w niedzielę ukraińskie Ministerstwo Obrony. "Dania przekazuje Ukrainie nadzwyczajny, 31. pakiet pomocy wojskowej o wartości około 275 mln dolarów" - przekazano w komunikacie.

Resort podkreślił, że środki te zostaną przeznaczone na wzmocnienie zdolności obrony przeciwlotniczej Ukrainy "w krytycznym okresie jesienno-zimowym".

Wojna w Ukrainie. Dania przekazała kolejny pakiet pomocy, przyspieszyli ruch przez Rosję

W komunikacie zaznaczono też, że ustalenia te padły podczas rozmowy telefonicznej na początku tygodnia między ministrem obrony Ukrainy Jewhenem Chmarą a jego duńskim odpowiednikiem Jeppe Bruusem.

Jak podkreślono, od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Dania "pozostaje jednym z czołowych państw udzielających pomocy wojskowej Ukrainie i konsekwentnie rozwija nowe, skuteczne formy współpracy".

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"Jesteśmy wdzięczni rządowi i parlamentowi Danii za zasadnicze stanowisko i wsparcie dla Ukrainy, zwłaszcza w kontekście rosyjskich ataków hybrydowych i prowokacji wymierzonych przeciwko naszym sojusznikom" - nadmieniło Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Zapowiedź nowego, przyspieszonego pakietu pomocy z Kopenhagi padła jeszcze w piątek. Bruus podkreślał, iż, "jeśli Rosjanie sądzą, że mogą nas zastraszyć takimi działaniami, naszą odpowiedzią jest zwiększenie wsparcia dla Ukrainy". Podobne stanowisko zajął też szef duńskiego MSZ Lars Lokke Rasmussen.

Incydent z udziałem rosyjskiej fregaty. Dania wezwała ambasadora

Szybsza pomoc ze strony Danii to odpowiedź na poniedziałkowy incydent, kiedy to rosyjska fregata wystrzeliła dwie flary w kierunku duńskiego śmigłowca wojskowego Fennec.

Rosjanie nie mieli przekazać żadnego ostrzeżenia ani nawiązać kontaktu radiowego, zanim wystrzelili flary. Jedna z rac - zdaniem Jeppe Bruusa - minęła maszynę o zaledwie kilka metrów.

Mimo że załodze nic się nie stało, a sam śmigłowiec również nie został uszkodzony, Lars Lokke Rasmussen podkreślił, że działania Moskwy są "całkowicie nieakceptowalne i mogły narazić ludzkie życie".

Po incydencie Dania wezwała rosyjskiego ambasadora Władimira Barbina. Ten oskarżył z kolei duńskie wojsko o wykonywanie - jak ocenił - "niebezpiecznych manewrów" w pobliżu rosyjskich okrętów na Morzu Bałtyckim.

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