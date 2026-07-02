W skrócie Kirgistan mierzy się z szokami inflacyjnymi z powodu sytuacji w Rosji, skąd pochodzi większość importowanego paliwa.

Ministerstwo Energii Kirgistanu zwróciło się do Rosji oraz pięciu innych krajów z prośbą o pomoc w zapewnieniu stabilnych dostaw paliwa.

Problemy z dostępnością paliwa wynikają z ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie ropy, co prowadzi do niedoborów również w innych krajach Azji Środkowej.

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Resort energii w Kirgistanie zwrócił się w środę o pomoc w zapewnieniu stabilnych dostaw paliwa. Wezwanie zostało przekazane Rosji, ale także pięciu dodatkowym krajom, u których władze w Biszkek szukają wsparcia w czasie kryzysu.

"Aby zapewnić zrównoważone dostawy paliwa, oficjalne wnioski zostały przesłane do odpowiednich organów rządowych Federacji Rosyjskiej, Republiki Kazachstanu, Republiki Białorusi, Republiki Azerbejdżanu, Republiki Uzbekistanu i Turkmenistanu" - poinformowano w komunikacie ministerstwa.

Kirgistan. Kurczą się zapasy paliwa od Rosji

Ponad 90 proc. benzyny wykorzystywanej przez Kirgistan pochodzi z Rosji. Obecnie jednak Moskwa mierzy się z poważnymi niedoborami paliwa po ukraińskich atakach na rafinerie ropy naftowej.

Mimo wezwania do sojuszników Ministerstwo Energii Kirgistanu twierdzi, że obecne zapasy paliwa nadal są wystarczające. W czerwcu kirgiskie władze wprowadziły system kontroli cen detalicznych na stacjach, aby regulować popyt.

Kirgiskie stowarzyszenie handlarzy ropą poinformowało natomiast, że w niektórych punktach sprzedaży występują niedobory benzyny 95-oktanowej, jednak zapasy benzyny 98-oktanowej powinny wystarczyć na kolejne 30-45 dni. Olej napędowy pozostaje dostępny bez żadnych ograniczeń.

Szok inflacyjny nie tylko w Kirgistanie. Kryzys rosyjskiego sektora paliw

Agencja Reutera zauważa, że w Kirgistanie występują okresowe szoki inflacyjne spowodowane pośrednio wojną Rosji z Ukrainą. Podobne skutki odczuwają inne kraje Azji Środkowej, których gospodarki są ściśle powiązane z Moskwą.

Rosyjski przywódca Władimir Putin w minioną niedzielę przyznał, że jego kraj "przechodzi trudny etap". - Rosja koryguje niektóre plany w świetle obecnej sytuacji, ale wszystkie plany strategiczne zostaną zrealizowane w pełnym zakresie - mówił na szczycie partii Jedna Rosja.

Ataki Ukrainy na kluczowe porty, elektrownie i terminale naftowe doprowadziły do największych od lat niedoborów paliwa m.in. na Krymie. Według Putina Moskwa rozważa zakazanie eksportu diesla.

Źródła: Reuters, Unian





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