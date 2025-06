Do rozmowy z Władimirem Putinem Luiz Inacio Lula da Silvaodniósł się podczas konferencji prasowej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

- Widziałem, że prezydent USA Donald Trump napisał na X, że rozmawiał z Putinem i że ich rozmowa nie była dobra.Osobiście powiedziałem Putinowi, że nadszedł czas, aby porzucić to szaleństwo wojny. Wojna nic nie buduje, wręcz przeciwnie, niszczy - mówił Lula.

- Wraz z Chinami opracowaliśmy dokument, propozycję od 13 krajów rozwijających się, by stworzyć grupę przyjaciół w celu znalezienia rozwiązania . Pojechałem do Chin i rozmawiałem o tym - zaznaczył, dodając, że Putin koniecznie musi wziąć udział w rozmowach.

Jak przypomina agencja Unian, w połowie maja Lula zapowiadał, że spróbuje porozmawiać z przywódcą Rosji . - Nic nie szkodzi, bym mu powiedział: Hej, towarzyszu Putinie, jedź do Stambułu negocjuj, na miłość boską - mówił.

W środę prezydent Ukrainy zaproponował Rosji zawieszenie broni do czasu swojego spotkania z Władimirem Putinem. - Dlaczego wstrzymanie walk do spotkania przywódców? Dlatego, że się spotkamy. Jeśli nie będzie żadnego porozumienia, jeśli nie będzie życzenia ani pomysłu, jak wojnę zakończyć, to zawieszenie broni zakończy się w dniu spotkania z Putinem - mówił.