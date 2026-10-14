Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Śmigłowiec trafiony, załoga bez szans. Ukraińcy pokazali nagranie

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Ukraina pokazała nagranie strącenia rosyjskiego śmigłowca szturmowego Mi-28NM. Maszynę namierzył dron przeciwlotniczy. Materiał wideo pokazuje ostatnie chwile w powietrzu, po czym śmigłowiec uległ zniszczeniu. Według Ukraińców załoga również "nie miała żadnych szans".

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Rosyjski śmigłowiec Mi-28NM na tle lasu, oznaczony czerwonym okręgiem, z powiększeniem detali maszyny w locie.
Rosja straciła śmigłowiec szturmowy Mi-28NM. Ukraińcy pokazali nagranie z akcjiAFP/VITALIY TIMKIV/Twittermateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Opublikowano nagranie pokazujące zestrzelenie rosyjskiego śmigłowca Mi-28NM przez ukraińskiego drona przeciwlotniczego.
  • Materiał wideo przedstawia, jak dron FPV zbliża się do śmigłowca, po czym maszyna zaczyna spadać.
  • Nagranie zostało upublicznione przez 115. Samodzielną Brygadę Zmechanizowaną Sił Zbrojnych Ukrainy po kilkunastu dniach od akcji, która miała miejsce prawdopodobnie 28 września.
  • Mi-28NM to zmodernizowana wersja radzieckiego śmigłowca, zdolna do przenoszenia rakiet LMUR i Chrizantiema.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Ze względów bezpieczeństwa dopiero po kilkunastu dniach Ukraińcy pokazali nagranie przedstawiające trafienie rosyjskiego śmigłowca szturmowego Mi-28NM. Akcję przeprowadzono najpewniej 28 września.

Maszynę namierzyli piloci batalionu rakietowego obrony przeciwlotniczej. Do ataku użyto niewielkiego drona przeciwlotniczego FPV.

Wojna w Ukrainie. Rosja straciła śmigłowiec, jest nagranie z akcji

Nagranie z akcji opublikowała 115. Samodzielna Brygada Zmechanizowana Sił Zbrojnych Ukrainy. "Dron przechwycił śmigłowiec w locie. Nie dał żadnych szans ani śmigłowcowi, ani jego załodze" - przekazano w komunikacie.

Materiał wideo trwa kilkadziesiąt sekund. Widzimy, jak bezzałogowiec błyskawicznie zbliża się do rosyjskiego śmigłowca. Dochodzi do kontaktu, obraz z kamerki umieszczonej na dronie zaciera się, a maszyna zaczyna tracić wysokość. Nagranie nie przedstawia momentu rozbicia się maszyny o ziemię.

Ukraińcy mają już na koncie podobne akcje. W lipcu Rosjanie utracili ten sam model śmigłowca w przygranicznym obwodzie biełgorodzkim. "Mi-28 wbity dziobem w ziemię" - pisał dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych Robert "Madiar" Browdi.

Nowa broń Rosji przeciwko Ukrainie. Śmigłowiec szturmowy Mi-28NM

Śmigłowiec Mi-28 opracowali radzieccy konstruktorzy. Jego najnowocześniejsza i zmodernizowana wersja Mi-28NM rozpoczęła operowanie w powietrzu dekadę temu. Ma specjalny radar, który pozwala wykrywać cele nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Maszyna jest przystosowana do przenoszenia rakiet dalekiego zasięgu, m.in. pocisków LMUR i Chrizantiema. Tego typu broń Rosja posyła przeciwko Ukrainie.

Źródło: Ukrainska Prawda

Zobacz również:

Giorgia Meloni zabrała głos ws. dogadywania się USA z Rosją
Świat

Stany Zjednoczone umówione z Rosją. Meloni: Bardzo ryzykowne

Patryk Idziak
Patryk Idziak


"Polityczny WF": Partia Razem pójdzie va banque? Ma już swoje "kuce"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze