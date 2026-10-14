W skrócie
- Opublikowano nagranie pokazujące zestrzelenie rosyjskiego śmigłowca Mi-28NM przez ukraińskiego drona przeciwlotniczego.
- Materiał wideo przedstawia, jak dron FPV zbliża się do śmigłowca, po czym maszyna zaczyna spadać.
- Nagranie zostało upublicznione przez 115. Samodzielną Brygadę Zmechanizowaną Sił Zbrojnych Ukrainy po kilkunastu dniach od akcji, która miała miejsce prawdopodobnie 28 września.
- Mi-28NM to zmodernizowana wersja radzieckiego śmigłowca, zdolna do przenoszenia rakiet LMUR i Chrizantiema.
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Ze względów bezpieczeństwa dopiero po kilkunastu dniach Ukraińcy pokazali nagranie przedstawiające trafienie rosyjskiego śmigłowca szturmowego Mi-28NM. Akcję przeprowadzono najpewniej 28 września.
Maszynę namierzyli piloci batalionu rakietowego obrony przeciwlotniczej. Do ataku użyto niewielkiego drona przeciwlotniczego FPV.
Wojna w Ukrainie. Rosja straciła śmigłowiec, jest nagranie z akcji
Nagranie z akcji opublikowała 115. Samodzielna Brygada Zmechanizowana Sił Zbrojnych Ukrainy. "Dron przechwycił śmigłowiec w locie. Nie dał żadnych szans ani śmigłowcowi, ani jego załodze" - przekazano w komunikacie.
Materiał wideo trwa kilkadziesiąt sekund. Widzimy, jak bezzałogowiec błyskawicznie zbliża się do rosyjskiego śmigłowca. Dochodzi do kontaktu, obraz z kamerki umieszczonej na dronie zaciera się, a maszyna zaczyna tracić wysokość. Nagranie nie przedstawia momentu rozbicia się maszyny o ziemię.
Ukraińcy mają już na koncie podobne akcje. W lipcu Rosjanie utracili ten sam model śmigłowca w przygranicznym obwodzie biełgorodzkim. "Mi-28 wbity dziobem w ziemię" - pisał dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych Robert "Madiar" Browdi.
Nowa broń Rosji przeciwko Ukrainie. Śmigłowiec szturmowy Mi-28NM
Śmigłowiec Mi-28 opracowali radzieccy konstruktorzy. Jego najnowocześniejsza i zmodernizowana wersja Mi-28NM rozpoczęła operowanie w powietrzu dekadę temu. Ma specjalny radar, który pozwala wykrywać cele nawet w trudnych warunkach pogodowych.
Maszyna jest przystosowana do przenoszenia rakiet dalekiego zasięgu, m.in. pocisków LMUR i Chrizantiema. Tego typu broń Rosja posyła przeciwko Ukrainie.
Źródło: Ukrainska Prawda