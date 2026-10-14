W skrócie Opublikowano nagranie pokazujące zestrzelenie rosyjskiego śmigłowca Mi-28NM przez ukraińskiego drona przeciwlotniczego.

Materiał wideo przedstawia, jak dron FPV zbliża się do śmigłowca, po czym maszyna zaczyna spadać.

Nagranie zostało upublicznione przez 115. Samodzielną Brygadę Zmechanizowaną Sił Zbrojnych Ukrainy po kilkunastu dniach od akcji, która miała miejsce prawdopodobnie 28 września.

Mi-28NM to zmodernizowana wersja radzieckiego śmigłowca, zdolna do przenoszenia rakiet LMUR i Chrizantiema.

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Ze względów bezpieczeństwa dopiero po kilkunastu dniach Ukraińcy pokazali nagranie przedstawiające trafienie rosyjskiego śmigłowca szturmowego Mi-28NM. Akcję przeprowadzono najpewniej 28 września.

Maszynę namierzyli piloci batalionu rakietowego obrony przeciwlotniczej. Do ataku użyto niewielkiego drona przeciwlotniczego FPV.

Wojna w Ukrainie. Rosja straciła śmigłowiec, jest nagranie z akcji

Nagranie z akcji opublikowała 115. Samodzielna Brygada Zmechanizowana Sił Zbrojnych Ukrainy. "Dron przechwycił śmigłowiec w locie. Nie dał żadnych szans ani śmigłowcowi, ani jego załodze" - przekazano w komunikacie.

Materiał wideo trwa kilkadziesiąt sekund. Widzimy, jak bezzałogowiec błyskawicznie zbliża się do rosyjskiego śmigłowca. Dochodzi do kontaktu, obraz z kamerki umieszczonej na dronie zaciera się, a maszyna zaczyna tracić wysokość. Nagranie nie przedstawia momentu rozbicia się maszyny o ziemię.

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Ukraińcy mają już na koncie podobne akcje. W lipcu Rosjanie utracili ten sam model śmigłowca w przygranicznym obwodzie biełgorodzkim. "Mi-28 wbity dziobem w ziemię" - pisał dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych Robert "Madiar" Browdi.

Nowa broń Rosji przeciwko Ukrainie. Śmigłowiec szturmowy Mi-28NM

Śmigłowiec Mi-28 opracowali radzieccy konstruktorzy. Jego najnowocześniejsza i zmodernizowana wersja Mi-28NM rozpoczęła operowanie w powietrzu dekadę temu. Ma specjalny radar, który pozwala wykrywać cele nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Maszyna jest przystosowana do przenoszenia rakiet dalekiego zasięgu, m.in. pocisków LMUR i Chrizantiema. Tego typu broń Rosja posyła przeciwko Ukrainie.

Źródło: Ukrainska Prawda



