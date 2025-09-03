"Według wstępnych danych, 1 września około godz. 18 jednostka straży granicznej zauważyła dwóch mężczyzn, którzy wspinali się po umocnieniach obronnych i przemieszczali się w kierunku Mołdawii. Nie zareagowali na zgodne z prawem żądania funkcjonariuszy organów ścigania, aby się zatrzymać" - przekazało na Telegramie SBI.

Ukraina. Nieudana próba ucieczki dwóch mężczyzn

W komunikacie dodano również, że "podczas pościgu strażnicy graniczni oddali kilka strzałów ostrzegawczych w kierunku sprawców wykroczeń" - napisało w komunikacie Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy.

Służby odnalazły ciało jednego z uciekinierów z raną postrzałową, która była przyczyną śmierci. Był to 23-letni mieszkaniec Charkowa, który miał przy sobie paszport do wyjazdu za granicę oraz rzeczy osobiste. Drugi z mężczyzn został zatrzymany na miejscu przez Straż Graniczną.

Śledczy SBI dokonali oględzin miejsca zdarzenia i zabezpieczyli rzeczy osobiste zmarłego oraz broń, z której padły strzały. Przesłuchano również funkcjonariuszy Straży Granicznej i świadków zdarzenia. Trwają czynności, które mają ustalić wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Ważna zmiana w ukraińskim prawie. Chodzi o młodych mężczyzn

Przypomnijmy, że w ubiegły wtorek rząd ukraiński zmienił zasady przekraczania granicy państwowej w stanie wojennym. Do tego czasu Ukraińcy w wieku 18-60 lat nie mogli wyjechać z terytorium kraju. Obecnie nowe przepisy zezwalają na wyjazd mężczyznom w wieku 18-22 lata.

"Celem tego kroku jest przede wszystkim zapewnienie młodym Ukraińcom większych możliwości nauki, staży i legalnego zatrudnienia za granicą, aby zdobyte doświadczenie mogli później wykorzystać dla rozwoju Ukrainy" - tłumaczył szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko. Ma to również położyć kres rozłące.

"Chcemy, aby Ukraińcy w jak największym stopniu utrzymywali więzi z Ukrainą" - pisała z kolei premier Julia Swyrydenko.

