W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował o skutecznym ataku ukraińskiej armii na rosyjską firmę zbrojeniową Kamenski Combine w obwodzie rostowskim.

Ukraińskie siły zniszczyły system artyleryjsko-rakietowy Pancyr-S2 oraz pojazd systemu S-400 Triumf o łącznej wartości około 70 mln dolarów.

Rosyjskie nocne ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy pozbawiły prądu setki tysięcy rodzin w czterech obwodach kraju.

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"Nasze 'sankcje' dalekiego zasięgu trafiły cele w obwodzie rostowskim. Uderzono w firmę Kamenski Combine - przedsiębiorstwo rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, zaangażowane w produkcję pocisków" - napisał na platformie X prezydent Ukrainy Wołdymyr Zełenski.

Zełenski przekazał, że trafiono również system artyleryjsko-rakietowy Pancyr-S2 oraz pojazd dowodzenia systemu S-400 Triumf. "Całkowita wartość zniszczonych systemów obrony powietrznej wynosi ok. 70 mln dolarów" - poinformował.

Ukraiński prezydent podziękował armii za skuteczny atak. "Sprawiedliwie bronimy się przed rosyjską agresją i robimy wszystko, co możemy, żeby zmniejszyć możliwości Rosji do jej kontynuowania" - dodał.

Ukraina pod rosyjskim ostrzałem. Setki tysięcy osób bez prądu

Jednocześnie również Rosja przeprowadziła potężne ataki na terytorium Ukrainy. Zełenski poinformował, że w nocy zaatakowano infrastrukturę energetyczną w czterech obwodach: dniepropetrowskim, winnickim, żytomierskim i chmielnickim.

"Trafione zostały podstacje, transformatory i linie wysokiego napięcia doprowadzające prąd do domów naszych obywateli" - napisał prezydent Ukrainy. "Na chwilę obecną setki tysięcy rodzin pozostaje bez prądu" - dodał.

Zełenski zaznaczył, że w ostatnim czasie rosyjskie ataki są wyjątkowo intensywne, ponieważ Moskwa wykorzystuje fakt, że Ukrainie brakuje amunicji do systemów obrony powietrznej. "Codziennie mówimy Ameryce, Europie i innym partnerom mogącym pomóc, że potrzebujemy pocisków Patriot. W tym miesiącu Stany Zjednoczone i Europa podjęły decyzję o kolejnym pakiecie dla Ukrainy. Te dostawy nie mogą jednak zająć lat" - napisał, zaznaczają, że liczy na dostawy amunicji jeszcze przed nadejściem zimy.



