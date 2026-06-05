W skrócie Armia ukraińska przeprowadziła atak na pięć statków wspierających Rosję, co spowodowało ofiary wśród obywateli Azerbejdżanu i reakcję władz w Baku.

Według ukraińskich sił dronowych zaatakowane statki były zaangażowane w transport sprzętu wojskowego, paliwa oraz zboża, miały zamazane nazwy i wyłączone radary.

W tym samym okresie liczne rosyjskie ataki dronami na Ukrainie spowodowały rannych i ofiary śmiertelne w Zaporożu, Kijowie, obwodzie sumskim i charkowskim.

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O skutecznych atakach poinformowały w piątek ukraińskie siły zbrojne. Drony miały uderzyć w statki towarowe przewożące suche towary oraz jeden z tankowców.

Do ataków doszło w portach w Mariupolu i Berdiańsku, a także u wybrzeży terytoriów kontrolowanych przez Rosjan na Morzu Azowskim.

Dowódca ukraińskich sił dronowych Robert Browdi przekazał, że statki były zaangażowane w "kradzież" ukraińskiego zboża oraz transport rosyjskiego sprzętu wojskowego i paliwa. Jednostki miały zamazane nazwy i wyłączone radary.

Ukraińcy zaatakowali statki. Nie żyją obywatele Azerbejdżanu

W wyniku ostrzału statków na Morzu Azowskim odnotowano ofiary. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu poinformowało, że na pokładach dwóch zaatakowanych jednostek znajdowało się w sumie 25 azerskich marynarzy, choć same statki nie należały do tego kraju.

"Strona rosyjska przekazała nam informację, że na skutek ataku w sumie zginęło pięciu naszych obywateli, a trzech zostało rannych" - przekazało azerskie MSZ. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala w mieście Jejsk nad Morzem Azowskim.

- Doskonale wiemy, kto używa dronów, zarówno powietrznych jak i morskich do ataków na pokojowe statki cywilne na wodach Morza Czarnego i Morza Śródziemnego - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Rosji Michaił Gałużyn, wskazując na stronę ukraińską.

Rosyjskie ataki na Ukrainę. Wielu poszkodowanych

W nocy z czwartku na piątek doszło również do rosyjskich ataków na Ukrainę. Drony uderzyły m.in. w Zaporoże oraz Kijów. W sumie w obwodzie zaporoskim rannych zostało około 20 osób. W Zaporożu zginęła natomiast 44-letnia kobieta.

Z kolei w Kijowie dron uderzył w przedsiębiorstwo spożywcze. W wyniku ataku co najmniej siedem osób zostało rannych, a cztery zginęły. Dwie osoby mogą znajdować się pod gruzami - informował szef obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznyk.

Drony pojawiły się również w obwodzie sumskim, gdzie rannych zostało pięć osób. W obwodzie charkowskim bezzałogowiec uderzył w pobliżu przebywających na spacerze dwóch rodzin z dziećmi - rannych zostało sześć osób.





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