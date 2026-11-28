W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Nowoszachtyńsku w obwodzie rostowskim, co doprowadziło do wybuchu pożaru na terenie obiektu.

Siły ukraińskie uderzyły także w przepompownię ropy w obwodzie samarskim, która odpowiada za tworzenie mieszanki eksportowej typu Urals.

Nad Moskwą i jej okolicami wykryto 462 bezzałogowce, co wymusiło czasowe wstrzymanie operacji lotniczych na lotniskach Wnukowo oraz Domodiedowo.

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W nocy z piątku na sobotę w Nowoszachtyńsku w obwodzie rostowskim słychać było serię kilku eksplozji, do których doszło po ataku ukraińskich dronów. Celem była miejscowa rafineria ropy naftowej.

Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych widać pożar w miejscu uderzenia.

Wojna w Ukrainie. Kijów uderzył w kluczową rafinerię w Nowoszachtańsku

"Ciężkie drony zaatakowały Nowoszachtyńsk. Sytuacja jest trudna, wybuchł pożar" - pisze portal Ukrainska Pravda, cytując lokalne rosyjskie media. Najprawdopodobniej ogień objął magazyny paliwa.

To drugi ukraiński atak na rafinerię w Nowoszchtyńsku w ciągu tygodnia. Poprzednio Ukraińcy uderzyli w nią w nocy z 22 na 23 listopada.

Zakład produkuje benzynę, olej napędowy, naftę lotniczą, olej opałowy i bitum. To jedna z największych rafinerii w południowej Rosji, mogący przerabiać nawet 7,5 mln ton ropy rocznie.

Skuteczny atak Ukraińców. Płonie rosyjska rafineria

Ukraińcy przeprowadzili również skuteczny atak na rosyjską przepompownię ropy naftowej w pobliżu wsi Proswiet w obwodzie samarskim. Według portalu Unian obsługuje ona kilka pomp. Zakład odbiera ropę, magazynuje ją w zbiornikach, a następnie miesza w celu utworzenia mieszanki eksportowej Urals. Następnie gotowy produkt przepompowywany jest dalej systemem rurociągów.

Przepompownia także nie została zaatakowana po raz pierwszy. Poprzednim razem ukraińskie drony trafiły w nią 14 listopada.

Bezzałogowce wystrzelone przez Ukrainę pojawiły się nocą również w kilku innych regionach Rosji, w tym nad Moskwą. Według burmistrza Sergieja Sobianina stolicę i jej okolice zaatakowały 462 drony. Według niego co najmniej 123 bezzałogowce zostały zniszczone w pobliżu Moskwy, a większość pozostałych dronów zostało zneutralizowanych, gdy były jeszcze daleko od stolicy. W związku z atakiem czasowo wstrzymano loty na moskwieskich lotniskach Wnukowo i Domodiedowo.



