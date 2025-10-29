W skrócie Rosyjski dron zaatakował dziennikarzy 'Die Welt' na wschodzie Ukrainy. Ekipa odniosła obrażenia. Moment ataku zarejestrowały kamery.

W wyniku uderzenia zginął jeden z żołnierzy, z którym jeszcze chwilę wcześniej reporter przeprowadzał rozmowę.

Rosja rozszerza użycie dronów bojowych, co sprawia, że praca blisko linii frontu jest coraz bardziej niebezpieczna.

Do ataku rosyjskiego drona doszło 13 października, kiedy zespół niemieckiej gazety "Die Welt" relacjonował sytuację wojenną w rejonie Dniepru na wschodzie Ukrainy.

Dziennikarze dokumentowali tam działania 42. brygady, która odpowiada za zestrzeliwanie rosyjskich bezzałogowców.

Wojna w Ukrainie. Skończyli wywiad, doszło do ataku Rosjan

Reporter niemieckiego tytułu Ibrahim Naber opisał w swoich mediach społecznościowych, że do uderzenia doszło akurat w momencie, gdy skończył rozmowę z jednym z żołnierzy.

Jak czytamy, dron Lancet miał trafić w stojący w pobliżu pojazd wojskowy. Rozległ się ogromny huk, a fala uderzeniowa odrzuciła całą ekipę.

Skutki ataku na jednostkę znajdującą się około 30 km od linii frontu były tragiczne. Zginął żołnierz o imieniu Konstantin, który chwilę wcześniej wypowiadał się dla gazety, a drugi - Igor - został poważnie ranny. Konieczna była amputacja nogi.

Ekipa redakcji "Die Welt" także odniosła obrażenia. Jeden z odłamków trafił producenta Iwana w udo, a Nabera w ucho. Operator kamery Wiktor doznać miał natomiast wstrząśnienia mózgu.

Dziennikarze zostali ewakuowani do jednego ze szpitali polowych, gdzie udzielono im pomocy.

Ataki dronów coraz powszechniejsze. Rosja rozszerza "strefę śmierci"

W sieci Naber zamieścił także fragment nagrania, gdzie widać moment uderzenia drona, a także pierwsze sekundy po ataku. Słychać krzyki i głosy. Mężczyźni próbują ustalić wzajemnie, czy żyją i są zdolni uciekać.

The Kyiv Independent zwraca uwagę, że praca w pobliżu linii frontu staje się coraz bardziej niebezpieczna. Wszystko z uwagi na rozszerzającą się "strefę śmierci", a więc obszar, w którym skutecznie można atakować dronami na tyłach wroga.

Przypomnijmy - 23 października w Kramatorsku w wyniku ataku rosyjskiego bezzałogowca Lancet zginęli dziennikarka telewizji Freedom TV Olena Gubanowa i jej operator kamery Jewhen Karmazin.

