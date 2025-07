To kolejna afera z udziałem Liewa, który już wcześniej był zamieszany w sprawę niewłaściwych kontraktów z Lwowskim Arsenalem i poddany aresztowi.

Jak ujawnił prokurator, w sprawie chodzi o dostawy broni dla ukraińskiej armii. Były szef jednego z departamentów resortu obrony, we współpracy z szefami przedsiębiorstwa zbrojeniowego, którego nazwy nie podano, mieli kupić i dostarczyć na front bezużyteczne przeciwpancerne systemy rakietowe. Kontrakt opiewał na kwotę ponad 90 milionów hrywien (około 7,8 mln złotych - red.).

"Wszyscy, którzy czerpią zyski z armii, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności i otrzymają sprawiedliwą karę " - zapowiedział Krawczenko.

Sam zainteresowany skontaktował się z redakcją. W opisie sytuacji stwierdził, że w jego działaniach nie doszło do nieprawidłowości. Armia była świadoma, jaki sprzęt był kupowany i zatwierdziła jego przyjęcie .

- Odbioru dokonała specjalna komisja złożona z pięciu oficerów (…). W dokumencie wyraźnie napisano: towar został sprawdzony, odpowiada pierwszej kategorii jakości , spełnia warunki kontraktu państwowego i nadaje się do użytku - zapewnił.

- Jestem przekonany, że dochodzenie to wyjaśni. Jestem gotowy do współpracy. Mam jasność, że działałem zgodnie z prawem i jestem gotowy udowodnić swoją słuszność środkami prawnymi - dodał.

To nie pierwsza afera z udziałem Ołeksandra Liewa. Od stycznia ubiegłego roku prokuratorzy prowadzą śledztwo ws. nieprawidłowości związanych z kontraktami Ministerstwa Obrony i spółki Lwowski Arsenal. Jak ustalono, w październiku doszło do podpisania umowy na zakup 100 tys. sztuk zagranicznej amunicji moździerzowej. Finalnie nigdy nie trafiła ona do magazynów, a spółka otrzymała pieniądze za 97 proc. kontraktu.