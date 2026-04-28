W skrócie Policja w Ukrainie odkryła kanał przerzutu broni na tereny okupowane przez Rosjan, a trasa wiodła m.in. przez Polskę.

Watażka tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Denys Puszylin wręczał pistolety Glock przerabiane na broń bojową znanym politykom i osobom, w tym Kim Dzong Unowi, Baszarowi al-Asadowi i Stevenowi Seagalowi.

Podczas operacji ukraińskiej policji zabezpieczono ponad 90 sztuk broni palnej, dziesiątki granatów i ponad 35 tys. sztuk amunicji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Broń wręczał rosyjskim i zagranicznym politykom i znanym osobom watażka tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Denys Puszylin - poinformowała policja w wydanym we wtorek komunikacie.

Puszylin darował im pistolety Glock na naboje typu flobert, które przywożone były ze Słowacji, a następnie przerabiane na broń bojową.

"Broń pochodziła z dwóch źródeł: była kradziona na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy albo nielegalnie wwożona z Republiki Słowackiej" - wyjaśniono w komunikacie.

Część figurantów w sprawie - obywateli Ukrainy - zatrzymano podczas próby wwiezienia tej broni do Polski, gdzie skierowano przeciw nim akty oskarżenia - podkreśliła policja. Ukraińskie władze zaocznie powiadomiły Puszylina o podejrzeniu popełnienia zbrodni wojennych.

Policja poinformowała, że w kwietniu, w ramach operacji pod kryptonimem Czarna Łuska, w Kijowie i innych miastach Ukrainy przeprowadzono ponad 30 przeszukań, które potwierdziły nielegalny przepływ broni na tymczasowo okupowane terytoria.

W wyniku tych działań zabezpieczono ponad 90 sztuk broni palnej: karabiny automatyczne i maszynowe, pistolety i pistolety maszynowe, karabiny snajperskie, w tym wielkokalibrowe, co najmniej siedem granatników i środków przeciwpancernych, dziesiątki granatów, zapalników i detonatorów, miny przeciwpancerne TM-62M, amunicję artyleryjską kalibru 30 mm, a także lekko opancerzony pojazd Tigr.

Oddzielnie zabezpieczono ponad 35 tys. sztuk amunicji różnych kalibrów, ponad 150 pocisków do granatników, silniki rakietowe do nich, kumulacyjne głowice bojowe, granaty dymne oraz inne elementy wybuchowe - poinformowała ukraińska policja.

"Wydarzenia": Kryzys mieszkaniowy. Czarnek zaskoczył radą dla młodych Polsat News