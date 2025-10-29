W skrócie Pułkownik Walentyn Mańko opublikował zdjęcia map w mediach społecznościowych, co wywołało oskarżenia o ujawnienie tajnych informacji.

Mańko tłumaczy, że były to zwykłe mapy Google i nie zawierały informacji wrażliwych, jednak inni wojskowi i aktywiści nie kryją oburzenia.

To nie pierwsza afera wokół oficera - Mańko już wcześniej wzbudzał kontrowersje swoimi publikacjami i zachowaniem.

Pułkownik i dowódca jednostek szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy Walentyn Mańko, został uwikłany w kolejny skandal - podaje Kanał 24.

Ukraina: Oficer wywołał skandal. Miał ujawnić tajne mapy

Wolontariusz i aktywista Serhij Sternenko zwrócił uwagę na jeden z postów oficera, jaki ten zamieścił w mediach społecznościowych.

"Pułkownik Mańko udostępnił na TikToku zdjęcia przedstawiające mapy oznaczone jako 'tajne'. Publikowanie takich zdjęć może pomóc wrogowi" - napisał na Telegramie Sternenko.

Do swojego wpisu aktywista dołączył zdjęcia pochodzące z profilu pułkownika na Facebooku z sierpnia tego roku, poświęcone jego psu. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie zostały one zrobione. Uwagę poza pupilem zwracają widoczne na jeden z fotografii mapy.

Serwis Suspilne ustalił, że zdjęcie, na którym widoczne są mapy, zostało opublikowane przez wojskowego już w sierpniu 2024 roku, więc fotografia ma co najmniej rok. W tym samym czasie Mańko publikował też inne zdjęcia z mapami, ale naszkicowanymi.

"To zwykła mapa Google". Wojskowy tłumaczy się ze zdjęć

Mańko oświadczył, że zdjęcia z mapami, udostępnione w mediach społecznościowych, nie kwalifikują się do kategorii "tajne", ani nie zawierają informacji "do użytku służbowego".

Według wojskowego opublikowane przez niego zdjęcia nie mogą zostać wykorzystane przez Rosję i nie zaszkodzą działaniom Sił Zbrojnych Ukrainy.

- To zwykła mapa Google, na której osobiście zaznaczyłem, co jest nasze, a co nie. Pokazałem ją taką, jaka jest - tłumaczył Mańko.

Jak dodał, "Rosjanie oszukują Putina". - Niech się teraz smażą w piekle. Wpadają do miejscowości, wywieszają flagę i tyle. A potem po 10-30 minutach giną razem z tą szmatą i nic nie mówią - mówił pułkownik.

"Nie ma prawa nazywać siebie oficerem". Oburzenie w Ukrainie

Sprawa wokół zdjęć wywołała w Ukrainie oburzenie.

"Wrogowie prawdopodobnie klaszczą w dłonie, ciesząc się, że w Ukrainie pojawił się TikToker z tajnymi mapami" - oceniła międzynarodowa grupa, zrzeszająca m.in. dziennikarzy - InformNapalm.

Zachowanie pułkownika krytykują też inni żołnierze.

"Działania takich krótkowzrocznych osób stwarzają realne zagrożenie, dają wrogowi możliwość rozpoznania terenu, pozycji i jednostek. Osoba, która na to pozwala, nie ma moralnego ani zawodowego prawa nazywać siebie oficerem" - napisał na portalu X wojskowy o pseudonimie "Stassek".

Oficer armii ukraińskiej Iwan Galenko powiedział z kolei, że dowódca daje "zły przykład". - Dzięki Bogu, że dla nas stanowisko samo w sobie nigdy nie jest wyznacznikiem autorytetu - dodał.

Żołnierz wojsk desantowych Andrij Suszko oświadczył wprost, że zdjęcia opublikowane przez pułkownika zawierają informacje klasyfikowane jako "tajne".

Wojna w Ukrainie. Kontrowersje wokół ukraińskiego oficera

To nie pierwszy skandal, w który uwikłany jest Walentyn Mańko - przypomina Kanał 24.

W niedzielę wojskowy opublikował na Facebooku film na tle mapy, w którym opowiadał o sytuacji operacyjnej na froncie, w szczególności na kierunkach Nowopawłowsk i Pokrowsk. Nagranie, podobnie jak poprzednie wpisy, nie jest już dostępny .

Projekt "CyberBoroshno" na portalu X zwrócił uwagę na różnicę między sytuacją przedstawioną na mapie w publikacji pułkownika a mapą ośrodka analitycznego DeepState. Według nich w rejonie dwóch miejscowości obwodu dniepropietrowskiego różnica sięgała nawet dziewięciu kilometrów.

Dzień przed publikacją nagrania naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski oświadczył, że niedopuszczalne jest zniekształcanie rzeczywistego stanu rzeczy na froncie. Podkreślił, że dowódcy, którzy ukrywają prawdę w swoich raportach, nie mogą pozostać na swoich stanowiskach.

- Moim pierwszym żądaniem jest prawda, jakakolwiek by ona nie była. Dowódca, który ukrywa prawdę o sytuacji na polu bitwy, nie ma prawa być dowódcą - mówił generał.

Kanał 24 dodaje również, że Mańko wzbudził wcześniej kontrowersje zamieszczając w sieci nagrania rosyjskich piosenek. Miało to miejsce już po wybuchu wojny na pełną skalę.

Źródło: Suspilne, Kanał 24

