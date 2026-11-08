W skrócie Dziennikarze "The Sun" ujawnili, że przez rosyjską filię holenderskiej stoczni Damen do Rosji trafiały objęte sankcjami komponenty produkcji brytyjskiej.

W listopadzie 2023 roku cztery transporty części o wartości 63 tys. funtów wysłano do Rosji przez Republikę Południowej Afryki, kierując je do portu w Nachodce.

Firma Damen jest ważnym partnerem brytyjskiego Ministerstwa Obrony, z którym w zeszłym roku podpisała kontrakt o wartości 200 milionów funtów na budowę okrętów.

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Informacje o produkowanych przez Brytyjczyków częściach, które trafiały do Rosji, przekazali dziennikarze "The Sun". Portal prześledził dane na temat łańcuchów dostaw, które pojawiały się w ogólnodostępnych źródłach.

W centrum dziennikarskiego śledztwa znalazła się holenderska firma stoczniowa Damen. Przedsiębiorstwo jest jednym z ważnych partnerów brytyjskiego Ministerstwa Obrony. W zeszłym roku z Damen podpisano kontrakt o wartości 200 milionów funtów na budowę 24 nowych okrętów Royal Navy.

Rosja - Wielka Brytania. Media: Brytyjskie części trafiały do Rosji

Według ustaleń rosyjska filia firmy ułatwiła transfer objętych sankcjami brytyjskich komponentów dla rosyjskiej floty cywilnej.

Z danych wynika, że w listopadzie 2023 r. na rosyjski Daleki Wschód dostarczono cztery ładunki obejmujące brytyjskie komponenty o wartości około 63 tys. funtów (ok. 330 tys. złotych). Transporty zostały wysłane przez Republikę Południowej Afryki, skąd, nieznanymi szlakami, trafiły do strategicznego rosyjskiego portu w Nachodce.

Dostarczony sprzęt obejmował wyprodukowane przez dwie brytyjskie firmy kable elektryczne, czujniki kontroli temperatury i specjalistyczne panele sterowania. Wszystkie te komponenty są objęte sankcjami od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

"The Sun" wskazuje, że części zostały wykorzystane do wyposażenia statków cywilnych, przeznaczonych do połowu krabów. Nie wyklucza to jednak możliwości ich wykorzystania w działaniach wojennych. Takie użycie floty cywilnej zakłada jeden z rozkazów Władimira Putina, wydany w 2022 roku.

Zgodnie z rosyjską doktryną morską tego typu jednostki mogą być wykorzystywane do prowadzenia operacji rozpoznawczych i szpiegowskich.

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Pierwsze wątpliwości wobec przedsiębiorstwa Damen pojawiły się już w momencie podpisywania kontraktu z brytyjskim rządem. Część polityków przekonywała, że zdecydowana większość jednostek objętych umową mogła zostać wyprodukowana w krajowych stoczniach, a sam Damen był już wówczas uwikłany w głośny spór prawny.

Przedsiębiorstwo dalej działa na rosyjskim rynku, mimo że, jak wskazują jego przedstawiciele, od 2022 roku stara się go opuścić. Według oficjalnego stanowiska, które otrzymali dziennikarze "The Sun" firma zerwała współpracę ze swoją filią w Rosji.

"Damen podkreśla, że nie ponosi odpowiedzialności i nie posiada żadnych informacji na temat działań, jakie Damen Engineering Saint Petersburg mogło podjąć w Rosji po wejściu w życie sankcji w 2022 r." - przekazano.

Przedsiębiorstwo jest obecnie przedmiotem prowadzonego w Holandii śledztwa, które dotyczy potencjalnego naruszenia sankcji nałożonych na Rosję.

Źródła: TSN, "The Sun"



