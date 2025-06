"Okoliczności zmuszają cię do bycia użyteczną w wojsku? Jesteś gotowa przejść selekcję i wiele się nauczyć? Spróbuj swoich sił w załodze przechwytującej drony - siostry o wspólnych wartościach będą służyć obok ciebie " - zachęca wojsko na stronie internetowej.

Do obowiązków żołnierki należeć będzie: wykrywanie i niszczenie przeciwnika powietrznego, utrzymanie i gotowość broni stałej, wykonywanie misji bojowych w ramach oddziału, udział w ćwiczeniach i działaniach bojowych, przestrzeganie dyscypliny wojskowej.

W Ukrainie kobiety mogą być powoływane do wojska jedynie jeśli wyrażą na to zgodę. Te, które mają wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne mają obowiązek rejestracji. Nie oznacza to jednak ich obowiązkowej mobilizacji w przypadku wojny. Zarejestrowane kobiety mogą rozpocząć służbę wojskową jedynie na własne życzenie.