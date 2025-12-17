W skrócie Delegacje USA, krajów UE i Ukrainy prowadzą rozmowy na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, w tym propozycji wspólnej misji wojskowej koalicji chętnych.

Friedrich Merz zwraca uwagę na przełomową postawę USA oraz możliwość zagwarantowania Ukrainie bezpieczeństwa na wzór artykułu 5. NATO.

Władimir Putin odrzuca pomysł obecności wojsk zagranicznych w Ukrainie, a kluczowe decyzje dotyczące przyszłości kraju zależeć będą według Merza od stanowiska Kijowa.

Nowe informacje w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy pojawiły się po weekendowych spotkaniach delegacji USA, krajów UE i Ukrainy.

Wśród uzgodnionych gwarancji jest kierowana przez Europę i wspierana przez USA misja wojskowa tzw. koalicji chętnych, która miałaby wspierać odbudowę ukraińskich sił zbrojnych oraz pomagać w utrzymaniu bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej i na morzach, m.in. poprzez działania na terytorium Ukrainy.

Wojna w Ukrainie a rozejm. Friedrich Merz o przełomowej postawie USA

Ustalenia, które poczyniono w Berlinie, komentował na antenie ZDF kanclerz Niemiec. Zdaniem Friedricha Merza rozmowy "zaowocowały znaczącym postępem". Szczególną uwagę polityk zwrócił na gotowość USA, by wraz z Europą, udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, gdy dojdzie do zawieszenia broni.

- Rozmawialiśmy nawet o gwarancjach na wzór artykułu 5. NATO - powiedział Merz.

- Fakt, że Amerykanie deklarują podjęcie takiego zobowiązania, że w przypadku rozejmu, będą chronić Ukrainę, jakby była terytorium NATO, to nowa i niezwykła postawa USA - powiedział Merz.

Kanclerz Niemiec uściślił, że wielonarodowe siły z Europy mogłyby w Ukrainie zabezpieczać strefę zdemilitaryzowaną między stronami. Merz ocenił także, że gdyby doszło do naruszenia porozumienia i agresji, można "podejmować również działania odwetowe w odpowiedzi na rosyjskie ataki". Podkreślił jednak, że rozmowy nie są jeszcze na takim etapie, by o tym decydować.

Merz reaguje na słowa Władimira Putina. "Będzie musiał powiedzieć 'tak'"

Merza zapytano także o reakcje Kremla i Władimira Putina, który stanowczo odrzucił możliwość rozmieszczenia zagranicznych wojsk w Ukrainie.

- Putin mówił "nie" wiele razy. W pewnym momencie będzie zmuszony powiedzieć "tak", jeśli chodzi o koniec tej wojny. Dyskutujemy właśnie o czasie po zakończeniu konfliktu, gdy Ukraina będzie potrzebować ochrony - odparł kanclerz Niemiec.

Podczas rozmowy niemiecki polityk komentował także kwestie ewentualnych ustępstw terytorialnych ze strony Ukrainy. Zaznaczył, że w tej sprawie kluczowe jest stanowisko Kijowa.

Wcześniej rozmowy w Berlinie komentował też premier Polski Donald Tusk. W jego ocenie "chyba po raz pierwszy tak wyraźnie było widać, że i Amerykanie, i Europejczycy, i Ukraina są po jednej stronie".

Źródła: ZDF, Reuters

