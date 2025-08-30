W skrócie Generał Alexus Grynkewich może objąć dowództwo misji pokojowej w Ukrainie, co ma wzmocnić gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa.

Część europejskich państw i polityków wykazuje sceptycyzm wobec realizacji planu z powodu niepewności co do reakcji Rosji.

Wśród omawianych rozwiązań wymienia się m.in. udział żołnierzy europejskich oraz konieczność obecności amerykańskich kontrahentów budujących fortyfikacje.

Część gwarancji dotyczy nadzoru nad przestrzenią powietrzną Ukrainy, szkoleń ukraińskich żołnierzy i misji zabezpieczenia handlu na Morzu Czarnym. Natomiast "Telegraph" zwraca uwagę, że Europie "brakuje doświadczenia w koordynowaniu dużych misji wojskowych".

Dlatego sojusznicy mogą zdecydować, że nadzór nad operacją obejmie generał amerykański. Według brytyjskiego dziennika kandydatem na to stanowisko jest Alexus Grynkewich - obecny dowódca sił NATO w Europie. Biały Dom zatwierdził jego udział w ostatnim etapie prac planistycznych. "Telegraph" zaznacza, że strona europejska uznała to za przejaw poparcia dla gwarancji bezpieczeństwa.

Najważniejszym elementem gwarancji ma być odbudowa ukraińskiej armii i przebudowa jej głównej formy odstraszania przed atakami Rosji. Uzbrojenie i wyszkolenie żołnierzy miałoby spoczywać na krajach europejskich. To jednak nie wszystko, bo Kijów dalej kupowałby broń z USA, ale za pieniądze Europy.

Gwarancje bezpieczeństwa. Chcą "amerykańskich paszportów"

Donald Trump nadal nie chce wysyłać do Ukrainy żołnierzy amerykańskich. Według "Telegrapha" ma jednak prowadzić rozmowy o możliwości wykorzystania kontrahentów z USA, którzy odpowiadaliby za budowę fortyfikacji lub baz wojskowych.

Taki scenariusz zadowala urzędników brytyjskich. Według informatorów gazety amerykańskie paszporty w Ukrainie "skutecznie odstraszą Putina".

Ukraina. Problem ze strefą zdemilitaryzowaną

Nierozwiązaną na razie kwestią pozostaje też sprawa zdemilitaryzowanej strefy bojowej. Miałaby oddzielać wojska ukraińskie i rosyjskie. "Telegraph" opisuje scenariusz, w którym Wołodymyr Zełenski zażąda, by stacjonowali tam Europejczycy. Tymczasem Władimir Putin chce jako gwarant bezpieczeństwa wykorzystać armię chińską.

Zaangażowaniu Pekinu mają sprzeciwiać się kraje europejskie, jak i Ukraina. Jest też koncepcja, według której państwa europejskie byłyby rozmieszczone głębiej na terytorium Ukrainy, na trzeciej linii obrony. W ten sposób Europa chce pokazać Ukraińcom, że sojusznicy będą walczyli w razie ataku Rosji - twierdzi jeden z rozmówców dziennika.

Gazeta podkreśla, że w kuluarowych rozmowach europejscy urzędnicy zaznaczają, że gwarancje bezpieczeństwa i wysłanie wojsk ma sens jedynie przy udziale Stanów Zjednoczonych. W tym kontekście głównym żądaniem Europy ma być rozmieszczenie myśliwców i rakiet w Polsce i Rumunii, by możliwa była odpowiedzieć na pierwsze oznaki rosyjskiej agresji.

Co zrobi Putin? Europa jest sceptyczna

Pojawiają się też głosy sceptyczne, jeśli chodzi o podejście Moskwy. "Wśród europejskich urzędników panuje przekonanie, że plany gwarancji bezpieczeństwa nigdy nie ujrzą światła dziennego, ponieważ nie mają oni pewności, czy Putin w ogóle będzie gotowy zgodzić się na zawieszenie broni" - opisuje brytyjski dziennik.

Jak donosi "Telegraph", wielu polityków uważa, że przywódca Rosji wprowadza Trumpa świadomie w błąd, przeciągając tym samym czas trwania wojny, aby zdobyć więcej ukraińskiego terytorium.

