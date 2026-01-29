W skrócie Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował, że Rosjanie wykorzystują systemy Starlink w swoich dronach, co potwierdził ukraiński wywiad wojskowy.

Fedorow przekazał, że po zgłoszeniu problemu do SpaceX zespół Ministerstwa Obrony Ukrainy natychmiast podjął współpracę przy szukaniu rozwiązania.

Radosław Sikorski zwrócił się w mediach społecznościowych do Elona Muska w sprawie użycia Starlinków przez Rosjan. Musk odpowiedział szefowi polskiego MSZ w mocnych słowach.

O tym, że Rosjanie wyposażają swoje drony w systemy satelitarne Starlink, poinformował we wtorek minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow. Doniesienia te wcześniej potwierdzał ukraiński wywiad wojskowy.

W sprawie alarmował także amerykański Instytut Studiów nad Wojną, który donosił, że Rosjanie zaczęli łączyć drony Mołnia ze Starlinkami w grudniu ubiegłego roku.

W czwartek Fedorow zamieścił w serwisie X wpis, w którym podziękował prezesowi SpaceX i osobiście Elonowi Muskowi "za szybką reakcję i natychmiastowe podjęcie działań mających na celu znalezienie rozwiązania" tego problemu.

Ukraińcy współpracują z Muskiem i SpaceX ws. Starlinków

Fedorow podkreślił też, że pilne wysłanie pierwszych dostaw terminali Starlink na początku pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku było kluczowe dla zdolności obronnych ukraińskiego państwa.

W kolejnym wpisie na X Fedorow powiadomił: "W ciągu kilku godzin po doniesieniach o rosyjskich dronach korzystających z łączności poprzez Starlinki, które działały nad ukraińskimi miastami, zespół z Ministerstwa Obrony niezwłocznie skontaktował się ze SpaceX i zaproponował konkretne sposoby rozwiązania tych kwestii".

"Technologie Zachodu muszą nadal wspierać demokratyczny świat i chronić cywilów. Nie mogą być wykorzystywane do siania terroru i niszczenia miast" - dodał minister obrony Ukrainy.

Wojna w Ukrainie i Starlinki wykorzystywane przez Rosję. Sprzeczka Sikorski - Musk

W sprawie Starlinków wykorzystywanych przez okupujących Ukrainę żołnierzy głos zabrał także we wtorek wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski. Zwrócił się on w sieci bezpośrednio do Elona Muska, dołączając do swojego wpisu doniesienia ISW.

"Hej, wielki człowieku, czemu nie powstrzymasz Rosjan przed wykorzystywaniem Starlinków do przeprowadzania ataków na ukraińskie miasta?" - napisał Sikorski. Zasugerował, że zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić SpaceX.

Po czasie zareagował Musk, który odniósł się do odpowiedzi jednego z użytkowników. Ten napisał, że Musk stara się uniemożliwić Rosjanom takie działania, ale Kreml wymyśla sposoby na obchodzenie ograniczeń.

"Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink stanowi podstawę komunikacji wojskowej Ukrainy" - napisał Musk w krótkiej odpowiedzi do Sikorskiego. Do dyskusji włączył się też doradca Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew, który propagandowo stwierdził: "Podżegacz wojenny Sikorski myli wiele faktów, gdyż nienawiść przesłania mu rzeczywistość".

W obronie polskiego wicepremiera stanął były minister cyfryzacji i poseł PiS Janusz Cieszyński. Zwracają się do Rosjanina, wskazał, że tylko polska opozycja ma prawo krytykować Sikorskiego. "Podnóżki Putina nie" - dodał.

Źródło: Reuters, Interia

