Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Sikorski uderzył w Muska. "Zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

"Hej, wielki człowieku, czemu nie powstrzymasz Rosjan przed wykorzystywaniem Starlinków do przeprowadzania ataków na ukraińskie miasta?" - zapytał ironicznie szef MSZ Radosław Sikorski zwracając się do Elona Muska. Jego post był odpowiedzią na analizę ISW, zwracającą uwagę na użycie tej technologii przez Rosję w Ukrainie.

Sikorski uderzył w Muska. "Czemu nie powstrzymasz Rosjan?"
Sikorski uderzył w Muska. "Czemu nie powstrzymasz Rosjan?"Filip NaumienkoReporter

W skrócie

  • Radosław Sikorski opublikował wpis skierowany do Elona Muska dotyczący wykorzystywania systemów Starlink przez Rosjan do ataków na Ukrainę.
  • Analiza Instytutu Studiów nad Wojną wykazała, że rosyjskie wojska coraz częściej wykorzystują Starlink do zwiększania zasięgu dronów bojowych BM-35.
  • Eksperci ISW wskazali, że takie działania pozwalają na atakowanie większości terytorium Ukrainy oraz części Mołdawii, Polski, Rumunii i Litwy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Hej, wielki człowieku, czemu nie powstrzymasz Rosjan przed wykorzystywaniem Starlinków do przeprowadzania ataków na ukraińskie miasta?" - napisał Sikorski na platformie X zwracając się do Elona Muska.

"Zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych może zaszkodzić Twojej marce" - dodał następnie. Wpis Radosława Sikorskiego został opublikowany w odpowiedzi na dotyczącą tej kwestii analizę amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

Sikorski uderza w Elona Muska. Chodzi o wojnę w Ukrainie i Starlinki

"Siły rosyjskie coraz częściej wykorzystują systemy satelitarne Starlink do zwiększenia zasięgu dronów bojowych BM-35, aby przeprowadzać ataki średniego zasięgu na tyły ukraińskie" - wskazali eksperci ISW.

Jak zauważono w analizie, takie wykorzystanie dostarczanej przez firmę Muska technologii sprawia, że w zasięgu rosyjskiego ataku znajdują się większość Ukrainy, cała Mołdawia oraz części Polski, Rumunii i Litwy.

Tego typu zagrożenie, w ocenie ISW, podkreśla potrzebę wyposażenia Ukraińców w systemy obrony bezpośredniej, jako że sprzęt aktualnie będący na wyposażeniu ukraińskiej armii nie pozwala na skuteczną obronę jej infrastruktury krytycznej.

Zobacz również:

Wojna na Ukrainie. Generał Syrski ogłasza zmianę taktyki, będzie więcej działań ofensywnych wymierzonych w Rosję. Zdj. ilustracyjne
Wojna w Ukrainie

"Wiemy, że to nie wystarczy". Generał zapowiada, w Ukrainie idzie zmiana

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski
Szef BBN w ''Gościu Wydarzeń'' o Bogdanie Klichu: Ataki na Trumpa unieważniają kandydaturę na ambasadoraPolsat NewsPolsat News

Najnowsze