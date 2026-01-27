W skrócie Radosław Sikorski opublikował wpis skierowany do Elona Muska dotyczący wykorzystywania systemów Starlink przez Rosjan do ataków na Ukrainę.

Analiza Instytutu Studiów nad Wojną wykazała, że rosyjskie wojska coraz częściej wykorzystują Starlink do zwiększania zasięgu dronów bojowych BM-35.

Eksperci ISW wskazali, że takie działania pozwalają na atakowanie większości terytorium Ukrainy oraz części Mołdawii, Polski, Rumunii i Litwy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Hej, wielki człowieku, czemu nie powstrzymasz Rosjan przed wykorzystywaniem Starlinków do przeprowadzania ataków na ukraińskie miasta?" - napisał Sikorski na platformie X zwracając się do Elona Muska.

"Zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych może zaszkodzić Twojej marce" - dodał następnie. Wpis Radosława Sikorskiego został opublikowany w odpowiedzi na dotyczącą tej kwestii analizę amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

Rozwiń

Sikorski uderza w Elona Muska. Chodzi o wojnę w Ukrainie i Starlinki

"Siły rosyjskie coraz częściej wykorzystują systemy satelitarne Starlink do zwiększenia zasięgu dronów bojowych BM-35, aby przeprowadzać ataki średniego zasięgu na tyły ukraińskie" - wskazali eksperci ISW.

Jak zauważono w analizie, takie wykorzystanie dostarczanej przez firmę Muska technologii sprawia, że w zasięgu rosyjskiego ataku znajdują się większość Ukrainy, cała Mołdawia oraz części Polski, Rumunii i Litwy.

Tego typu zagrożenie, w ocenie ISW, podkreśla potrzebę wyposażenia Ukraińców w systemy obrony bezpośredniej, jako że sprzęt aktualnie będący na wyposażeniu ukraińskiej armii nie pozwala na skuteczną obronę jej infrastruktury krytycznej.

Szef BBN w ''Gościu Wydarzeń'' o Bogdanie Klichu: Ataki na Trumpa unieważniają kandydaturę na ambasadora Polsat News Polsat News