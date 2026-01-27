Sikorski uderzył w Muska. "Zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych"
"Hej, wielki człowieku, czemu nie powstrzymasz Rosjan przed wykorzystywaniem Starlinków do przeprowadzania ataków na ukraińskie miasta?" - zapytał ironicznie szef MSZ Radosław Sikorski zwracając się do Elona Muska. Jego post był odpowiedzią na analizę ISW, zwracającą uwagę na użycie tej technologii przez Rosję w Ukrainie.
W skrócie
- Radosław Sikorski opublikował wpis skierowany do Elona Muska dotyczący wykorzystywania systemów Starlink przez Rosjan do ataków na Ukrainę.
- Analiza Instytutu Studiów nad Wojną wykazała, że rosyjskie wojska coraz częściej wykorzystują Starlink do zwiększania zasięgu dronów bojowych BM-35.
- Eksperci ISW wskazali, że takie działania pozwalają na atakowanie większości terytorium Ukrainy oraz części Mołdawii, Polski, Rumunii i Litwy.
"Zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych może zaszkodzić Twojej marce" - dodał następnie. Wpis Radosława Sikorskiego został opublikowany w odpowiedzi na dotyczącą tej kwestii analizę amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).
Sikorski uderza w Elona Muska. Chodzi o wojnę w Ukrainie i Starlinki
"Siły rosyjskie coraz częściej wykorzystują systemy satelitarne Starlink do zwiększenia zasięgu dronów bojowych BM-35, aby przeprowadzać ataki średniego zasięgu na tyły ukraińskie" - wskazali eksperci ISW.
Jak zauważono w analizie, takie wykorzystanie dostarczanej przez firmę Muska technologii sprawia, że w zasięgu rosyjskiego ataku znajdują się większość Ukrainy, cała Mołdawia oraz części Polski, Rumunii i Litwy.
Tego typu zagrożenie, w ocenie ISW, podkreśla potrzebę wyposażenia Ukraińców w systemy obrony bezpośredniej, jako że sprzęt aktualnie będący na wyposażeniu ukraińskiej armii nie pozwala na skuteczną obronę jej infrastruktury krytycznej.