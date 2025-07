Sikorski stanowczo po słowach przedstawiciela Kremla. Zadał proste pytanie

Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski odniósł się w piątek do komentarza chargé d'affaires Rosji w Polsce Andrieja Ordasza po ataku przeprowadzonym na polską fabrykę w mieście Winnica w Ukrainie . Zdaniem Rosjanina Polska nie przedstawiła w tej sprawie żadnych dowodów i bezpodstawnie oskarża rosyjskie wojsko.

Sikorski w umieszczonym na platformie X wpisie zwrócił się bezpośrednio do rosyjskiego dyplomaty . "Jeśli oskarżenia są absurdalne, to czyje drony uderzają codziennie w Ukrainę?" - zapytał minister.

"Absurdalnymi" rosyjski chargé d'affaires nazwał zarzuty kierowane w stronę Rosji we wcześniejszej rozmowie z prokremlowską agencją RIA Nowosti. - Strona rosyjska podczas specjalnej wojennej operacji (propagandowe określenie wojny w Ukrainie - przyp. red.) wybiera jako cele wyłącznie obiekty wojskowe i wojskowo-przemysłowe - przekonywał, przecząc faktom.

Dyplomata pytany o to, czy został wezwany do polskiego MSZ wyjaśnił, że rozmowa odbyła się "przy okazji".

"Zbrodnicza wojna Putina przybliża się do naszych granic " - podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Później, w Lublinie, w rozmowie z TVN24 Sikorski podkreślił, że rosyjską motywacją do przeprowadzania tego rodzaju ataków jest "sianie terroru".

- Szef filii firmy Barlinek poinformował mnie, że atak był z trzech kierunków, więc on zakłada, że celowo. Pracownicy byli w schronach, ale mimo to przez pożary kilka osób zostało rannych. Myślę, że to nam wszystkim uświadamia skalę i okrucieństwo rosyjskich ataków na Ukrainę - mówił szef polskiej dyplomacji.