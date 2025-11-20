Wojna w Ukrainie
Sikorski reaguje na plan USA dla Ukrainy. "Jako Europa domagamy się"

Oprac.: Dorota Hilger

- Jako Europa domagamy się włączenia w te decyzje. Moim zdaniem to nie zdolność do obrony ofiary powinna być ograniczona, tylko zdolność agresora do agresji - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Odniósł się w ten sposób do doniesień 28-punktowym planie Donalda Trumpa, który ma za zadanie zakończyć wojnę w Ukrainie.

Radosław Sikorski zabrał głos w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy Adam BurakowskiEast News

W skrócie

  • Radosław Sikorski podkreśla, że to Europa jest głównym wsparciem dla Ukrainy w kontekście wojny.
  • Szef MSZ zaznacza konieczność włączenia Europy w decyzje dotyczące planu pokojowego USA.
  • Sikorski wskazuje na wagę kolejnych sankcji wobec Rosji i ryzyko związane z rosyjską flotą cieni na Bałtyku.
- Oczywiście popieramy wszelkie wysiłki na rzecz pokoju, ale pamiętajmy, że to Europa jest obecnie głównym wspierającym Ukrainę, tak finansowo, jak i wojskowo - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski w czwartek przed posiedzeniem ministrów UE w Brukseli.

Jak dodał, "bezpieczeństwo Europy będzie zwiększone lub zmniejszone w rezultacie sposobu zakończenia tej wojny".

Sikorski odniósł się też do pytania o medialne doniesienia dotyczące 28-punktowego planu USA w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

- Oczywiście jako Europa domagamy się włączenia w te decyzje. No i moim zdaniem to nie zdolność do obrony ofiary powinna być ograniczona, tylko zdolność agresora do agresji - powiedział.

Pytany, co jeszcze może zrobić Unia Europejska, by zniechęcić Rosję do aktów dywersji, odparł, że ma nadzieję na "mocny 20. pakiet sankcji" wobec tego kraju.

- Rosyjska gospodarka już szwankuje w rezultacie utraty najlepszego dla niej europejskiego rynku dla swojej energii. Dzisiaj musi ropę, gaz sprzedawać z dyskontem, a i stała się importerem benzyny - powiedział szef polskiej dyplomacji.

    Wojna w Ukrainie. Sikorski zabrał głos w sprawie planu pokojowego USA

    Polityk skomentował także sprawę rosyjskiej floty cieni. - Nie powinniśmy pozwalać na to ryzyko ekologiczne na Bałtyku, jakim jest flota złomu. I też to jest proceder, który finansuje wojnę Putina - podkreślił.

    Sikorski poinformował również, że jego resort do końca roku przekaże 100 mln dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy i zakup amerykańskiej broni. Zapowiedział, że środki pomogą sfinansować zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy w ramach programu PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

    Sikorski, który przyleciał do Brukseli w środę wieczorem, spotkał się tego dnia na kolacji z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

    W czwartek wraz z innymi ministrami spraw zagranicznych krajów UE spotka się w Brukseli z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybihą, by omówić sytuację na froncie w Ukrainie.

    Tematem rozmów unijnych ministrów będą też ataki hybrydowe Białorusi na państwa UE, m.in. na Litwę. Sikorski zapowiedział też, że przedstawi ministrom szczegóły dotyczące aktów dywersji na polskiej kolei.

