Setki żołnierzy wróciło do domów. Zełenski: Doszło do wymiany jeńców
Ukraina i Rosja wymieniły po 205 jeńców - poinformowała prokremlowska agencja RIA Nowosti. Wiadomość o uwolnieniu przetrzymywanych przez Rosjan ukraińskich żołnierzy potwierdził także prezydent Wołodymyr Zełenski. Wymiana, przeprowadzana w formule "1000 za 1000", jest częścią ustaleń trzydniowego rozejmu, który zakończył się 11 maja.
W skrócie
"205 Ukraińców wróciło do domu. Dzisiaj z rosyjskiej niewoli powracają żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej oraz Państwowej Służby Granicznej. Jest to pierwszy etap wymiany '1000 za 1000'" - napisał na portalu X prezydent Wołodymyr Zełenski.
Ukraiński przywódca poinformował, że wśród osób są szeregowi, sierżanci i oficerowie, z których większość przebywała w rosyjskiej niewoli od 2022 roku.
Wojna w Ukrainie. Kijów i Moskwa wymieniły jeńców
"Żołnierze ci brali udział w obronie Ukrainy w Mariupolu i w Azowstalu, a także w obwodach donieckim, ługańskim, charkowskim, chersońskim, zaporoskim, sumskim i kijowskim oraz w elektrowni jądrowej w Czarnobylu" - przekazał Zełenski.
Przywódca podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powrotu ukraińskich wojskowych. "Będziemy walczyć o każdą osobę, która pozostaje w niewoli" - zadeklarował.
Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało z kolei, że jeńcy, którzy opuścili ukraińską niewolę, przebywają obecnie na Białorusi, gdzie otrzymają niezbędną pomoc medyczną. Jak dodano, w wymianie pośredniczyły Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Żołnierze z Ukrainy i Rosji wrócili do domów. To część ustaleń rozejmu
Do wymiany więźniów doszło na podstawie ustaleń porozumienia, które ustanowiło trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą w dniach 9-11 maja. Zawieszenie broni miało związek z obchodami Dnia Zwycięstwa w Moskwie.
"Plac Czerwony jest dla nas mniej ważny niż życie ukraińskich jeńców, których można odesłać do domu. Dlatego dzisiaj, w ramach procesu negocjacyjnego, w którym pośredniczyła strona amerykańska, uzyskaliśmy zgodę Rosji na przeprowadzenie wymiany w stosunku 1000 za 1000" - ogłosił wtedy prezydent Ukrainy.
Źródło: RIA Nowosti, Reuters