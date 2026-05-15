W skrócie Ukraina i Rosja dokonały wymiany po 205 jeńców jako część ustaleń trzydniowego rozejmu zakończonego 11 maja.

Wśród zwolnionych ukraińskich żołnierzy byli szeregowi, sierżanci i oficerowie, którzy brali udział w walkach w różnych regionach i przebywali w niewoli od 2022 roku.

Wymiana odbyła się na mocy porozumienia zawartego z udziałem pośrednictwa amerykańskiego.

"205 Ukraińców wróciło do domu. Dzisiaj z rosyjskiej niewoli powracają żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej oraz Państwowej Służby Granicznej. Jest to pierwszy etap wymiany '1000 za 1000'" - napisał na portalu X prezydent Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca poinformował, że wśród osób są szeregowi, sierżanci i oficerowie, z których większość przebywała w rosyjskiej niewoli od 2022 roku.

"Żołnierze ci brali udział w obronie Ukrainy w Mariupolu i w Azowstalu, a także w obwodach donieckim, ługańskim, charkowskim, chersońskim, zaporoskim, sumskim i kijowskim oraz w elektrowni jądrowej w Czarnobylu" - przekazał Zełenski.

Przywódca podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powrotu ukraińskich wojskowych. "Będziemy walczyć o każdą osobę, która pozostaje w niewoli" - zadeklarował.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało z kolei, że jeńcy, którzy opuścili ukraińską niewolę, przebywają obecnie na Białorusi, gdzie otrzymają niezbędną pomoc medyczną. Jak dodano, w wymianie pośredniczyły Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Do wymiany więźniów doszło na podstawie ustaleń porozumienia, które ustanowiło trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą w dniach 9-11 maja. Zawieszenie broni miało związek z obchodami Dnia Zwycięstwa w Moskwie.

"Plac Czerwony jest dla nas mniej ważny niż życie ukraińskich jeńców, których można odesłać do domu. Dlatego dzisiaj, w ramach procesu negocjacyjnego, w którym pośredniczyła strona amerykańska, uzyskaliśmy zgodę Rosji na przeprowadzenie wymiany w stosunku 1000 za 1000" - ogłosił wtedy prezydent Ukrainy.

Źródło: RIA Nowosti, Reuters

