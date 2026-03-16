Setki ukraińskich dronów leciały w kierunku Moskwy. Ataki dwa dni z rzędu

W skrócie Rosyjskie władze poinformowały o atakach dronów dalekiego zasięgu przeprowadzonych w weekend na terytorium Rosji, obejmujących między innymi okolice Moskwy.

Rosyjska agencja TASS przekazała, że w nocy z niedzieli na poniedziałek zestrzelono co najmniej 145 dronów, a w związku z atakami ograniczono ruch lotniczy na głównych lotniskach Moskwy.

Według Instytutu Studiów nad Wojną Ukraińcy intensyfikują uderzenia na rosyjskie pozycje, w tym niszczenie wyrzutni rakiet balistycznych Iskander-M i ataki na MLRS w okolicach Słowiańska i Konstantynówki.

Agencja Unian, powołując się na informacje przekazane przez armię Kremla, poinformowała, że w niedzielę około 300 dronów wleciało w rosyjską przestrzeń powietrzną. Celem ataku stała się m.in. stolica kraju - Moskwa.

Ataki kontynuowane były również w nocy z niedzieli na poniedziałek. Z informacji, do których dotarł Reuters, wynika, że uderzenia dokonać miała Ukraina. W jego tracie - jak poinformował mer Moskwy Siergiej Sobianin - około 100 dronów dalekiego zasięgu miało zmierzać w kierunku miasta.

Wojna w Ukrainie. Drony nad Rosją, zmierzały w kierunku Moskwy

Prokremlowska agencja TASS, powołując się na źródła w rosyjskim Ministerstwie Obrony, podała, że w nocy z niedzieli na poniedziałek na terenie kraju zestrzelono co najmniej 145 dronów, w tym 53 nad obwodem moskiewskim.

Sobianin dodał ponadto, że w sumie w ciągu dwóch dni unicestwiono około 250 ukraińskich bezzałogowców, które zbliżały się do stolicy kraju.

Rosyjska agencja nadzorująca lotnictwo przekazała, że w związku z atakiem podjęto decyzję o ograniczeniu ruchu lotniczego na głównych lotniskach stolicy.

Mer Moskwy w swoich mediach społecznościowych poinformował, że sytuacja jest stale monitorowana, a w miejsca uderzenia dronów wysłane zostały służby ratunkowe. Siergiej Sobianin nie podał jednak informacji o ewentualnych szkodach i ofiarach śmiertelnych.

Doniesienia o atakach zweryfikować chciała agencja Reutera, która próbowała skontaktować się z ukraińskimi władzami. Do tej pory nie udało jej się jednak uzyskać komentarza w tej sprawie.

Ukraina intensyfikuje swoje uderzenia na Rosję

Dodajmy, że według analityków Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) Ukraińcy intensyfikują uderzenia na rosyjskie pozycje. W sobotę informowaliśmy m.in. o zniszczeniu wyrzutni rakiet balistycznych Iskander-M oraz ich magazynu. Obiekty te znajdowały się na Krymie.

"Siły ukraińskie zaczęły również intensywniej atakować rosyjskie wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe (MLRS) na kierunkach Słowiańsk i Konstantynówka, co prawdopodobnie obniży zdolność Rosji do przygotowania artyleryjskiego pola bitwy przed wszelkimi planowanymi operacjami lądowymi na tych kierunkach" - informował ISW.

Jak przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, za sukcesem ukraińskich działań stać ma m.in. dobra pogoda, która umożliwia masowe użycie bezzałogowców.

"Jeśli cytować nasze dowództwo wojskowe, wiosenna kampania Rosjan już się nie powiodła. Ponieważ była planowana w pełnym zakresie na początek wiosny. Chociaż dużych przerw u ruskich nie ma - wojna się zmieniła" - komentował w sieci Zełenski.

Źródła: Unian, Reuters

"Śniadanie Rymanowskiego": Prezydencki projekt "SAFE 0 procent" Polsat News