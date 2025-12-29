W skrócie Władimir Putin podpisał dekret o całorocznym poborze do wojska w Rosji.

Planowany pobór w 2026 roku obejmie ponad 250 tysięcy osób w wieku od 18 do 30 lat.

Rozszerzenie poboru ma zapobiec konieczności mobilizacji w związku z wojną w Ukrainie.

Telewizja Biełsat, powołując się na niezależną rosyjską agencję informacyjną SOTA, poinformowała, że Władimir Putin podpisał pierwszy dekret ustanawiający całoroczny pobór do wojska. Zgodnie z nim w nadchodzącym roku Rosja planuje pobór 261 000 osób w wieku od 18 do 30 lat.

Do podpisania ustawy ustanawiającej tego typu działania doszło 4 listopada, czyli w Dniu Jedności Narodowej. Biełsat przekazała, że decyzja Putina to sposób na uniknięcie mobilizacji w związku z inwazją na Ukrainę.

Rosja. Putin podpisał pierwszy dekret ustanawiający całoroczny pobór do wojska

Redakcja wspomnianej telewizji zwróciła uwagę, że do tej pory do poborów dochodziło sezonowo - dwa razy w roku. Dziennikarze dodali ponadto, że tegoroczny jesienny pobór do rosyjskiego wojska "pobił dziewięcioletni rekord".

Od 1 października do armii Kremla miało zostać wcielonych "135 tysięcy mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat".

Telewizja Biełsat dodała ponadto, że wiosenny pobór do wojska był z kolei "największy od 14 lat". W tamtym okresie do armii dołączyło około 219 000 mężczyzn.

Przypomnijmy, że na początku 2024 roku wiek poborowy w Rosji został podwyższony do 30 roku życia. Wcześniej do wojska mogli zostać wcieleni mężczyźni w wieku od 18 do 27 lat.

Wojna w Ukrainie. Analityk: Rosja zanotowała poważne straty w ludziach

Dodajmy, że amerykański analityk wojskowy ukraińskiego pochodzenia Michael Kofman zauważył podczas wywiadu udzielonego Ukraińskiej Prawdzie, że Rosja w 2025 roku zanotowała poważne straty w ludziach.

- Już w grudniu można zaobserwować spowolnienie na polu walki spowodowane znacznymi stratami - mówił Kofman.

- W tym roku najprawdopodobniej ponad 90 proc. żołnierzy kontraktowych, których rekrutowała Rosja, poszło na pokrycie strat. Rosjanie nie są już w stanie rozbudowywać swoich sił, tak jak w roku poprzednim - podkreślił analityk.

Kofman zauważył także, że jeżeli obecne tendencje się utrzymają, Rosja w przyszłym roku będzie musiała zmierzyć się z problemami z obsadą jednostek i dostępnością siły roboczej.

- Rosja ma więcej ludności niż Ukraina, ale cierpi na dotkliwy niedobór siły roboczej. (...) Znalezienie ludzi do wojska i do pracy w kompleksie wojskowo-przemysłowym jest bardzo kosztowne dla gospodarki - zauważył Kofman.

Źródła: Biełsat, SOTA, Ukraińska Prawda

