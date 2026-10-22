Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Setki dronów posłane nad Moskwę. Nocna wymiana ciosów Ukrainy i Rosji

Karolina Głodowska

Karolina Głodowska

Ukraina i Rosja wymieniają się ciosami. Najeźdźca uderzył w nocy w Kijów, 15 osób zostało rannych. Atak w Charkowie zabił jedną osobę, cztery zostały poszkodowane. Ukraińcy posłali z kolei w kierunku Moskwy ponad 600 bezzałogowców.

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Mapa Moskwy i kłęby dymu po jednym z ataków
Rosja i Ukraina wymieniają się ciosami, atakują stoliceGoogle Maps | Stringer / Reuters Agencja FORUM

W skrócie

  • Rosyjski atak w Kijowie doprowadził do uszkodzenia infrastruktury metra na Moście Południowym, utrudniając ruch kołowy. Rannych zostało 15 osób.
  • W rejonie Charkowa zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Ataki dotknęły także okolice Kremieńczuka i Połtawy.
  • Mer Moskwy poinformował o wystrzeleniu około 630 dronów w kierunku rejonu rosyjskiej stolicy, z których większość została zestrzelona, a w Lipiecku drony trafiły w budynek mieszkalny i przychodnię.
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Jak podały władze ukraińskiej stolicy, w rezultacie rosyjskiego ataku 15 osób zostało rannych. Uszkodzona została infrastruktura metra na Moście Południowym na Dnieprze, utrudniony został ruch kołowy. Atak nastąpił krótko po wcześniejszym uderzeniu rosyjskim w środę wieczorem, w rezultacie którego sześć osób zostało rannych.

Rosyjskie uderzenie w rejonie Charkowa, na północnym wschodzie Ukrainy spowodowało śmierć jednej osoby, cztery zostały ranne - przekazał na Telegramie gubernator obwodu Ołeh Syniehubow.

Lokalne władze poinformowały, że siły rosyjskie atakowały również w rejonie Kremieńczuka i Połtawy. Kremieńczuk to jeden z największych ośrodków przemysłowych Ukrainy, są tam także największe rafinerie naftowe.

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Wojna w Ukrainie. Ataki na Kijów. Setki dronów posłane na Moskwę

Według mera Moskwy Siergieja Sobianina do rejonu rosyjskiej stolicy wystrzelono około 630 dronów, z których większość została zestrzelona.

W mieście Lipieck, znajdującym się około 400 km na południe od Moskwy, drony uderzyły w budynek mieszkalny i przychodnię - przekazał szef lokalnych władz Igor Artamonow.

Ataki nastąpiły wkrótce po spotkaniach Steve'a Witkoffa, wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa, z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Rosji Władimirem Putinem, których celem była mediacja w zakończeniu wojny rozpoczętej przez inwazję Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Trump oświadczył w środę, że "jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko zakończenia wojny w Ukrainie". Z najnowszych informacji wynika, że Wołodymyr Zełenski miał zgodzić się wstępnie na opcję zamrożenia konfliktu na obecnej linii frontu, by prowadzić rozmowy zmierzające do całkowitego rozwiązania i zakończenia wojny.

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