W skrócie Podczas nocnych ataków Ukrainy na Rosję, według portalu Meduza, zginęły trzy osoby, a wśród rannych znalazło się roczne dziecko.

W obwodzie tulskim drony uszkodziły domy w kilku wsiach, a rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że przechwycono 123 ukraińskie drony w 12 regionach.

W tym samym czasie rosyjski atak na Kijów spowodował śmierć pięciu osób, 35 rannych oraz pożar klasztoru Ławra Peczerska.

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Niezależny rosyjski portal Meduza informuje o trzech ofiarach śmiertelnych i trzech osobach poszkodowanych w wyniku ataku ukraińskich dronów w północnej części Rosji.

Największe straty - jak przekazał gubernator Dmitrij Miljajew - odnotowano w obwodzie tulskim, gdzie potwierdzono zgon trojga mieszkańców. Zaledwie dzień wcześniej Ukraińcy uderzyli w jeden z kluczowych obiektów przemysłowych tej części Rosji, zaopatrujący w amunicję wojsko Władimira Putina.

Wojna w Ukrainie. Nocny atak dronów w Rosji, nie żyją trzy osoby

Jak poinformowały cytowane przez Meduzę lokalne władze, celem nocnego nalotu Ukraińców były osiedla mieszkaniowe w mieście Tuła. Bezzałogowce miały również uszkodzić domy prywatne w pobliskich wsiach, takich jak Jamnyj, Masłowo, Michałkowo i Inszynskij.

W nocnym ataku dronowym zginęły trzy osoby. Poszkodowanych zostało kolejnych troje mieszkańców, w tym roczne dziecko, dodał gubernator okręgu.

Jak dodaje agencja Reutera, w obwodzie tulskim znajduje się wiele dużych zakładów przemysłowych, co czyni go częstym celem ataków Kijowa od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę z 2022 roku.

Doniesienia o ukraińskiej ofensywie potwierdziło także rosyjskie Ministerstwo Obrony. W komunikacie resortu poinformowano o przechwyceniu 123 ukraińskich dronów, które przelatywały nad 12 regionami Rosji, w tym nad Moskwą. Drony miały zostać również zestrzelone nad Krymem oraz nad Morzem Azowskim i Czarnym.

Zmasowany atak Rosji na Kijów. Historyczny klasztor w ogniu

Tej samej nocy doszło również do zmasowanego ataku Rosjan na ukraińską stolicę. Najnowsze doniesienia mówią o pięciu ofiarach i 35 osobach poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ostrzału Kijowa.

W wyniku ataku w płomieniach stanął wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO prawosławny klasztor Ławra Peczerska. Uderzenie w historyczny obiekt Ukrainy potępił m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, nazywając go "całkowicie nieuzasadnionym".

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że przywódcy państw G7 stanowczo zareagują na rosyjską agresję. "To ważne, aby świat nie przemilczał ostatniego aktu rosyjskiego barbarzyństwa" - pisał polityk na platformie X.

Ukraińskie wojsko poinformowało, że Rosja wystrzeliła w kierunku Kijowa 70 pocisków i 611 dronów w ciągu nocy, z czego zneutralizowanych zostało 50 pocisków i 582 dronów.

Źródła: Meduza, Ukraińska Prawda, Reuters





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