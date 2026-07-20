W skrócie Około 400 dronów skierowało się w stronę Moskwy, z czego kilkadziesiąt zostało zestrzelonych podczas podejścia do ataku.

W wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże zginęły trzy osoby, w tym 11-letnia dziewczynka, a 42 osoby zostały ranne.

W obwodzie moskiewskim rozległy się eksplozje, a celem dronów były magazyny i centrum logistyczne w rejonie Podolska.

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Minionej nocy Rosja i Ukraina wymieniły ciosy, uderzając w kluczowe miasta. Nad ranem agencja Ukrinform podała, że doszło do eksplozji w Zaporożu. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne wydały alert o zagrożeniu w tym regionie.

Rosyjski atak na Zaporoże. Zginęło kilka osób, wiele rannych

Iwan Fiodorow, szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej poinformował, że do tej pory w wyniku rosyjskiego ataku stwierdzono trzy ofiary. Pod gruzami znaleziono ciało 11-letniej dziewczynki i dwóch kobiet w wieku 71 i 72 lat

Wiadomo także o co najmniej 42 rannych, w tym ośmiorgu dzieciach. Straty notowane są w całym regionie mieszkalnym Zaporoża.

"Łącznie w ciągu minionej doby okupanci przeprowadzili 1015 ataków na 53 miejscowości w obwodzie zaporoskim. (...) Zgłoszono co najmniej 300 uszkodzeń infrastruktury, mieszkań, budynków gospodarczyk oraz samochodów" - napisał Fiodorow na Telegramie.

Drony nad Moskwą. Rosyjskie systemy w stanie gotowości

Tej samej nocy wymierzono cios rosyjskiej infrastrukturze. W rejonie moskiewskim także rozległy się eksplozje.

Lokalne władze twierdzą, że doszło do uderzeń dronów. Według meraMoskwy Siergieja Sobianina w kierunku miasta nadleciało łącznie około 400 bezzałogowców, z czego 85 zestrzelono podczas podejścia do rosyjskiej stolicy.

Kanały informacyjne na Telegramie podają, że celem były moskiewskie magazyny oraz centrum logistyczne w Podolsku w obwodzie moskiewskim. W kilku punktach wybuchły pożary.

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"O poranku widoczne są liczne pożary w obwodzie moskiewskim w centralnej Rosji, płonie kolejny magazyn dystrybucyjny należący do rosyjskiego sprzedawcy internetowego Wildberries" - podał OSINTdefender na platformie X, zamieszczając nagranie. Według agencji Unian doszło też do pożaru parku handlowego w Domodiedowie.

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Źródła: Ukrinform, Unian





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