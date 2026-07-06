Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Seria ukraińskich ataków. Uderzyli w terminal nad Bałtykiem

Maria Literacka

Maria Literacka

Ukraina przeprowadziła naloty na rosyjskie rafinerie oraz terminal naftowy w nadbałtyckim porcie - donosi Reuters. Skutki uderzeń odczuwalne były także na Krymie. To kolejne uderzenia Ukrainy w infrastrukturę energetyczną Kremla, który zmaga się z poważnymi skutkami spowodowanych nimi zniszczeń.

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Ukraina zaatakowała rosyjskie rafinerie i terminal w porcie w WysockuGoogle Earthmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ukraina przeprowadziła ataki powietrzne na rosyjskie rafinerie i terminal naftowy w porcie nad Bałtykiem, co doprowadziło do przerwy w dostawie prądu w Sewastopolu.
  • Celem ataków były między innymi rafineria Sławnieft-JANOS w Jarosławiu, rafineria NOVATEK-Ust Ługa oraz punkt rozmieszczenia 26. Brygady Rakietowej Rosji.
  • Za cel obrano również terminale naftowe: TES-Terminal-1 w Kerczu i terminal portu morskiego w Wysocku, a także rafinerię "Pierwyj zawod" w obwodzie kałuskim.
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"Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, wspólnie z Siłami Obronnymi Ukrainy, przeprowadziła serię udanych ataków na obiekty infrastruktury paliwowej, energetycznej i wojskowej Rosji oraz tymczasowo okupowanego Krymu" - przekazała SBU za pośrednictwem Telegrama.

Seria ukraińskich nalotów. Eksplozje w Rosji, celem rafinerie

Wśród celów znalazła się rosyjska rafineria Sławnieft-JANOS w Jarosławiu (obwód jarosławski). W okolicy słyszano eksplozje, a na terenie przedsiębiorstwa zaobserwowano dym.

"Jarosławska rafineria (...) jest jedną z największych rafinerii w Federacji Rosyjskiej. Projektowa zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa wynosi 15 milionów ton ropy rocznie" - podkreślił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy we wpisie zamieszczonym na Telegramie. Jako producent benzyny, oleju napędowego, paliwa lotniczego oraz smarów zakład ma duże znaczenie dla logistyki wojskowej Kremla.

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Ukraina zaatakowała również rafinerię NOVATEK-Ust Ługa (obwód leningradzki) oraz okoliczny stały punkt rozmieszczenia 26. Brygady Rakietowej Rosji.

Morze Bałtyckie. Ukraina trafiła terminal naftowy portu w Wysocku

Z kolei w Kerczu za cel obrano terminal przeładunkowy lekkich produktów naftowych "TES-Terminal-1". Jak podaje ukraiński Sztab Generalny, trafiony obiekt jest "jednym z największych kompleksów magazynowania i przeładunku lekkich produktów naftowych na Krymie".

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SBU przekazała, że przeprowadzono także udany atak na terminal naftowy portu morskiego w Wysocku w obwodzie leningradzkim. W następstwie nalotu unieruchomiono dwa tankowce i trafiono w trzy zbiorniki z produktami naftowymi. Ukraińskie drony uderzyły także w rafinerię "Pierwyj zawod" w obwodzie kałuskim.

Źródła: Reuters, Interia

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