W skrócie Ukraina przeprowadziła ataki powietrzne na rosyjskie rafinerie i terminal naftowy w porcie nad Bałtykiem, co doprowadziło do przerwy w dostawie prądu w Sewastopolu.

Celem ataków były między innymi rafineria Sławnieft-JANOS w Jarosławiu, rafineria NOVATEK-Ust Ługa oraz punkt rozmieszczenia 26. Brygady Rakietowej Rosji.

Za cel obrano również terminale naftowe: TES-Terminal-1 w Kerczu i terminal portu morskiego w Wysocku, a także rafinerię "Pierwyj zawod" w obwodzie kałuskim.

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"Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, wspólnie z Siłami Obronnymi Ukrainy, przeprowadziła serię udanych ataków na obiekty infrastruktury paliwowej, energetycznej i wojskowej Rosji oraz tymczasowo okupowanego Krymu" - przekazała SBU za pośrednictwem Telegrama.

Seria ukraińskich nalotów. Eksplozje w Rosji, celem rafinerie

Wśród celów znalazła się rosyjska rafineria Sławnieft-JANOS w Jarosławiu (obwód jarosławski). W okolicy słyszano eksplozje, a na terenie przedsiębiorstwa zaobserwowano dym.

"Jarosławska rafineria (...) jest jedną z największych rafinerii w Federacji Rosyjskiej. Projektowa zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa wynosi 15 milionów ton ropy rocznie" - podkreślił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy we wpisie zamieszczonym na Telegramie. Jako producent benzyny, oleju napędowego, paliwa lotniczego oraz smarów zakład ma duże znaczenie dla logistyki wojskowej Kremla.

Ukraina zaatakowała również rafinerię NOVATEK-Ust Ługa (obwód leningradzki) oraz okoliczny stały punkt rozmieszczenia 26. Brygady Rakietowej Rosji.

Morze Bałtyckie. Ukraina trafiła terminal naftowy portu w Wysocku

Z kolei w Kerczu za cel obrano terminal przeładunkowy lekkich produktów naftowych "TES-Terminal-1". Jak podaje ukraiński Sztab Generalny, trafiony obiekt jest "jednym z największych kompleksów magazynowania i przeładunku lekkich produktów naftowych na Krymie".

SBU przekazała, że przeprowadzono także udany atak na terminal naftowy portu morskiego w Wysocku w obwodzie leningradzkim. W następstwie nalotu unieruchomiono dwa tankowce i trafiono w trzy zbiorniki z produktami naftowymi. Ukraińskie drony uderzyły także w rafinerię "Pierwyj zawod" w obwodzie kałuskim.

Źródła: Reuters, Interia





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