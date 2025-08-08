Seria rozmów Putina po wizycie wysłannika z USA. Zadzwonił do sojuszników
Władimir Putin odbył serię rozmów z przywódcami państw, które wspierają Rosję. O przebiegu swojego spotkania z wysłannikiem USA oraz dalszych planach dotyczących Ukrainy poinformował, m.in. Aleksandra Łukaszenkę, premiera Indii Narendra Modi oraz prezydenta Chin Xi Jinpinga. W trakcie rozmów poruszono także kwestię spotkania trójstronnego: Putin - Trump - Zełenski.
W skrócie
- Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff spotkał się w Moskwie z Władimirem Putinem, a Donald Trump ocenił to spotkanie jako produktywne.
- Po spotkaniu z Witkoffem, Putin kontaktował się z wieloma sojusznikami, omawiając kwestie dotyczące Ukrainy.
- Planowane jest możliwe spotkanie Trumpa z Putinem, a także spotkanie trójstronne z udziałem Zełenskiego.
Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff spotkał się w środę w Moskwie z Władimirem Putinem.
Sam Donald Trump ocenił, że spotkanie było bardzo produktywne i przyniosło duże postępy. Powiadomił, że przekazał najnowsze informacje europejskim sojusznikom.
Prezydent USA rozmawiał także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i powiedział, że możliwe jest spotkanie z Putinem, a następnie spotkanie trójstronne.
Informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie przekazał swoim sojusznikom także Władimir Putin
Seria rozmów Putina. Zadzwonił do sojuszników
Jak podaje agencja Reutera, powołując się na białoruskie media, Władimir Putin rozmawiał w piątek przez telefon z Aleksandrem Łukaszenką.
Według doniesień, przywódcy omówili wizytę Steve'a Witkoffa w Moskwie oraz kwestię rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą.
"Putin przekazał Łukaszence, że zgodził się na spotkanie z Trumpem, choć miejsce spotkania jest ciągle w trakcie ustalania" - donosi Reuters.
Rosyjska agencja TASS podała, że Putin rozmawiał również z przywódcami Kazachstanu i Uzbekistanu, których poinformował o rezultatach rozmowy z Witkoffem.
Putin rozmawiał w piątek także z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Oprócz wizyty amerykańskiego wysłannika rozmawiali również o przygotowaniach do zbliżającej się wizyty Władimira Putina w Chinach.
Premier Indii: Miałem bardzo dobrą rozmowę z moim przyjacielem
Informacje o przebiegu spotkania z amerykańskim wysłannikiem otrzymał również premier Indii Narendra Modi, który poinformował w piątek, że rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem i podziękował mu za podzielenie się najnowszymi wydarzeniami na Ukrainie.
"Miałem bardzo dobrą i szczegółową rozmowę z moim przyjacielem, prezydentem Putinem. Podziękowałem mu za podzielenie się najnowszymi wydarzeniami na Ukrainie" - napisał Modi w poście na portalu X.
Ministerstwo spraw zagranicznych Indii poinformowało, że Modi zaprosił Putina do Nowego Delhi na 23. doroczny Szczyt Indyjsko-Rosyjski, który odbędzie się pod koniec roku.
Prezydent Rosji skontaktował się również z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Również rozmawiali na temat wizyty wysłannika prezydenta USA. Informację tę podał Kreml.
Rozmowy Trump - Putin. Spotkanie trójstronne coraz bardziej możliwe
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiadomiła w środę, że Rosjanie wyrazili chęć spotkania z prezydentem Trumpem, a prezydent jest otwarty na spotkania zarówno z Putinem, jak i z Zełenskim.
Wcześniej Donald Trump dał Moskwie czas do piątku na osiągnięcie zawieszenia broni w Ukrainie lub poniesienie nowych sankcji. Jednak zapytany przez dziennikarzy w Gabinecie Owalnym, czy termin ten nadal obowiązuje, amerykański przywódca nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.
- To zależy od (Putina - red.) - powiedział Trump. - Zobaczymy, co ma do powiedzenia - dodał.
Jak informowała administracja Trumpa, po spotkaniu prezydentów USA i Rosji może nastąpić kolejne, tym razem z udziałem głów trzech państw: USA, Rosji i Ukrainy. Plany te zrodziły się w okolicach wizyty specjalnego wysłannika USA w Rosji.
Źródło: Reuters, TASS