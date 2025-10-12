W skrócie Rosyjskie ataki na Ukrainę doprowadziły do śmierci sześciu osób i wielu rannych w obwodach donieckim, chersońskim, charkowskim i odeskim.

Wśród ofiar i rannych są kobiety, mężczyźni i dziecko; ataki obejmowały użycie dronów oraz ostrzały infrastruktury energetycznej i gazowej.

Rosyjskie wojsko nasiliło działania, celując w kluczowe elementy infrastruktury.

W obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy dwie osoby zginęły w Konstantynówce, a po jednej w Starorajskach i Ołeksandrówce. W ciągu dnia w regionie zostało rannych dziewięć kolejnych osób.

W położonym na południu kraju obwodzie chersońskim zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych. Wojska rosyjskie zaatakowały również ostatniej doby m.in. pięć miejscowości w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Pięć osób zostało tam rannych, w tym dziecko.

"Wróg aktywnie używał różnego rodzaju broni w obwodzie charkowskim: siedmiu bezzałogowych statków powietrznych Geran-2 i dwóch dronów FPV. W mieście Czuhujów ranne zostały kobiety w wieku 59 i 78 lat, mężczyźni w wieku 54 i 69 lat oraz 12-letnia dziewczynka" - poinformował szef administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Wojska rosyjskie uderzyły także w obwodzie odeskim - przekazała ukraińska agencja informacyjna Unian, powołując się na biuro prasowe Prokuratury Obwodowej w Odessie. W ataku dronów ranna została 34-letnia kobieta. W wyniku ostrzału w Białogórze nad Dniestrem uszkodzona została elektrownia.

"Zniszczeniu i zapaleniu uległ również budynek stołówki i ośrodka wypoczynkowego, uszkodzony został dwupiętrowy budynek administracyjny oraz teren nieczynnego obecnie hotelu. Uszkodzone zostały również pobliskie domy prywatne" - wymienia Unian.

Rosja, jak dodaje Unian, uderzyła także w rejon podolski, gdzie uszkodzona została infrastruktura przesyłu gazu.

Według rosyjskiej agencji informacyjnej RIA wojsko Putina wzięło na cel ukraińskie obiekty infrastruktury energetycznej, będące częścią kompleksu militarno-przemysłowego. Agencja informacyjna Interfax podała z kolei, powołując się na ministerstwo obrony, że rosyjskie siły obrony powietrznej zestrzeliły w ciągu ostatnich 24 godzin 72 ukraińskie drony.

Źródła: Unian, Reuters, PAP

