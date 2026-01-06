Wojna w Ukrainie
Seria pożarów, stanęły pociągi. Rosja oskarża po niespokojnej nocy

Dagmara Pakuła

Jedna osoba miała zginąć, a dwie zostać ranne w rzekomym ataku ukraińskich dronów na obwód twerski w Rosji - twierdzą tamtejsze władze. Bezzałogowce miały doprowadzić również do pożaru w obwodzie lipieckim i awarii na kolei w obwodzie woroneskim. Ukraina nie odniosła się oficjalnie do tych doniesień. Dzień wcześniej szef ukraińskiego MSZ donosił z kolei o celowym ataku Rosji na zakład USA w kraju.

Ośnieżona droga prowadząca przez wiejskie osiedle, po obu stronach ulicy ustawione są latarnie. Na horyzoncie widoczne intensywne czerwone rozświetlenie nieba, prawdopodobnie spowodowane pożarem lub wybuchem, co tworzy dramatyczną atmosferę.
Seria pożarów w Rosji. Władze wskazują na atak UkrainyXmateriał zewnętrzny

Władze obwodu twerskiego na zachodzie Rosji donoszą we wtorek o rzekomym ataku ukraińskich dronów, które miały doprowadzić do śmierci jednej osoby. Dwie kolejne miały zostać ranne - twierdzi biuro gubernatora obwodu Witalija Koroliowa, cytowane przez agencję Reutera.

Odłamki bezzałogowca uderzyły w dziewiąte piętro budynku mieszkalnego, wywołując pożar - podały władze regionu.

Rosja. Seria pożarów. Władze wskazują na ukraińskie drony

Atak dronów miał wywołać pożar również w zakładzie przemysłowym w obwodzie lipieckim, w zachodniej części Rosji - przekazał na Telegramie gubernator tego regionu Igor Artamonow.

Według władz ogień pojawił się w rejonie Usmańskim, na miejscu zdarzenia pracować mają służby ratunkowe. Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych - dodał Artamonow w aplikacji Telegram.

Gubernator nie sprecyzował, co produkuje rzekomo zaatakowana firma. W obwodzie znajdują się m.in. przedsiębiorstwa elektromaszynowe i chemiczne.

Ukraina-Rosja. Awaria na rosyjskiej kolei. Gubernator obwinia Ukrainę

Gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew twierdzi z kolei, że ukraiński atak drona zakłócił ruch kolejowy i nieznacznie uszkodził infrastrukturę w rejonie.

Jak poinformował Gusiew w komunikatorze Telegram, nie było ofiar śmiertelnych, a ruch kolejowy został przywrócony.

    Wojna w Ukrainie. Sybiha o uderzeniu Rosji: Ten atak nie był pomyłką

    W poniedziałek, szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha oświadczył, że Rosjanie celowo uderzyli w amerykański zakład produkcji oleju w mieście Dniepr, a liczne ataki na firmy USA w Ukrainie pokazują całkowite lekceważenie przez Moskwę wysiłków pokojowych prezydenta Donalda Trumpa.

    "Ten atak nie był pomyłką - był zamierzony, ponieważ Rosjanie wielokrotnie próbowali uderzyć w ten obiekt" - napisał Sybiha na platformie X.

    Ukraiński dyplomata podkreślił, że dlatego potrzebne jest "pilne przyspieszenie procesu pokojowego". "Ukraina jest gotowa posunąć go naprzód - a także wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy i zwiększenie presji sankcyjnej" - ocenił.

    Źródło: Reuters

