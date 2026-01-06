Seria pożarów, stanęły pociągi. Rosja oskarża po niespokojnej nocy
Jedna osoba miała zginąć, a dwie zostać ranne w rzekomym ataku ukraińskich dronów na obwód twerski w Rosji - twierdzą tamtejsze władze. Bezzałogowce miały doprowadzić również do pożaru w obwodzie lipieckim i awarii na kolei w obwodzie woroneskim. Ukraina nie odniosła się oficjalnie do tych doniesień. Dzień wcześniej szef ukraińskiego MSZ donosił z kolei o celowym ataku Rosji na zakład USA w kraju.
Władze obwodu twerskiego na zachodzie Rosji donoszą we wtorek o rzekomym ataku ukraińskich dronów, które miały doprowadzić do śmierci jednej osoby. Dwie kolejne miały zostać ranne - twierdzi biuro gubernatora obwodu Witalija Koroliowa, cytowane przez agencję Reutera.
Odłamki bezzałogowca uderzyły w dziewiąte piętro budynku mieszkalnego, wywołując pożar - podały władze regionu.
Rosja. Seria pożarów. Władze wskazują na ukraińskie drony
Atak dronów miał wywołać pożar również w zakładzie przemysłowym w obwodzie lipieckim, w zachodniej części Rosji - przekazał na Telegramie gubernator tego regionu Igor Artamonow.
Według władz ogień pojawił się w rejonie Usmańskim, na miejscu zdarzenia pracować mają służby ratunkowe. Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych - dodał Artamonow w aplikacji Telegram.
Gubernator nie sprecyzował, co produkuje rzekomo zaatakowana firma. W obwodzie znajdują się m.in. przedsiębiorstwa elektromaszynowe i chemiczne.
Ukraina-Rosja. Awaria na rosyjskiej kolei. Gubernator obwinia Ukrainę
Gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew twierdzi z kolei, że ukraiński atak drona zakłócił ruch kolejowy i nieznacznie uszkodził infrastrukturę w rejonie.
Jak poinformował Gusiew w komunikatorze Telegram, nie było ofiar śmiertelnych, a ruch kolejowy został przywrócony.
Wojna w Ukrainie. Sybiha o uderzeniu Rosji: Ten atak nie był pomyłką
W poniedziałek, szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha oświadczył, że Rosjanie celowo uderzyli w amerykański zakład produkcji oleju w mieście Dniepr, a liczne ataki na firmy USA w Ukrainie pokazują całkowite lekceważenie przez Moskwę wysiłków pokojowych prezydenta Donalda Trumpa.
"Ten atak nie był pomyłką - był zamierzony, ponieważ Rosjanie wielokrotnie próbowali uderzyć w ten obiekt" - napisał Sybiha na platformie X.
Ukraiński dyplomata podkreślił, że dlatego potrzebne jest "pilne przyspieszenie procesu pokojowego". "Ukraina jest gotowa posunąć go naprzód - a także wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy i zwiększenie presji sankcyjnej" - ocenił.
Źródło: Reuters