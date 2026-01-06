Władze obwodu twerskiego na zachodzie Rosji donoszą we wtorek o rzekomym ataku ukraińskich dronów, które miały doprowadzić do śmierci jednej osoby. Dwie kolejne miały zostać ranne - twierdzi biuro gubernatora obwodu Witalija Koroliowa, cytowane przez agencję Reutera.

Odłamki bezzałogowca uderzyły w dziewiąte piętro budynku mieszkalnego, wywołując pożar - podały władze regionu.

Rosja. Seria pożarów. Władze wskazują na ukraińskie drony

Atak dronów miał wywołać pożar również w zakładzie przemysłowym w obwodzie lipieckim, w zachodniej części Rosji - przekazał na Telegramie gubernator tego regionu Igor Artamonow.

Według władz ogień pojawił się w rejonie Usmańskim, na miejscu zdarzenia pracować mają służby ratunkowe. Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych - dodał Artamonow w aplikacji Telegram.

Gubernator nie sprecyzował, co produkuje rzekomo zaatakowana firma. W obwodzie znajdują się m.in. przedsiębiorstwa elektromaszynowe i chemiczne.

Ukraina-Rosja. Awaria na rosyjskiej kolei. Gubernator obwinia Ukrainę

Gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew twierdzi z kolei, że ukraiński atak drona zakłócił ruch kolejowy i nieznacznie uszkodził infrastrukturę w rejonie.

Jak poinformował Gusiew w komunikatorze Telegram, nie było ofiar śmiertelnych, a ruch kolejowy został przywrócony.

Wojna w Ukrainie. Sybiha o uderzeniu Rosji: Ten atak nie był pomyłką

W poniedziałek, szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha oświadczył, że Rosjanie celowo uderzyli w amerykański zakład produkcji oleju w mieście Dniepr, a liczne ataki na firmy USA w Ukrainie pokazują całkowite lekceważenie przez Moskwę wysiłków pokojowych prezydenta Donalda Trumpa.

"Ten atak nie był pomyłką - był zamierzony, ponieważ Rosjanie wielokrotnie próbowali uderzyć w ten obiekt" - napisał Sybiha na platformie X.

Ukraiński dyplomata podkreślił, że dlatego potrzebne jest "pilne przyspieszenie procesu pokojowego". "Ukraina jest gotowa posunąć go naprzód - a także wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy i zwiększenie presji sankcyjnej" - ocenił.

Źródło: Reuters

Polityczna walka o przyszłość rządów w Polsce Polsat News