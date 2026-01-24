W skrócie Rosja przeprowadziła nocny atak na Kijów i Charków, używając dronów i rakiet.

Według władz Charkowa nalot na miasto trwał ponad dwie godziny, rannych jest kilkanaście osób.

W Kijowie w wyniku ataku zginęła jedna osoba, trzy zostały poważnie ranne.

Rosyjskie drony szturmowe zaatakowały w nocy kilka dzielnic w Charkowie. Według lokalnych władz w regionie przemysłowym miasta doszło do serii eksplozji.

"W wyniku uderzeń w okręgu przemysłowym uszkodzone zostały internat, w którym przebywali przesiedleńcy, szpital i oddział położniczy" - relacjonował mer Charkowa Igor Terechow.

Według najnowszych danych w wyniku rosyjskiego ostrzału rannych zostało 14 osób, w tym kobieta w ciąży i dziecko.

Wojna w Ukrainie. Seria eksplozji. Nalot Rosji trwał ponad dwie godziny

Terechow podawał, że Rosjanie atakowali miasto przez prawie dwie i pół godziny, używając 25 dronów. "Mieszkania płonęły. Domy płonęły. Są ranni. Są tacy, którzy stracili domy tej nocy. To był celowy atak na spokojne miasto - na ludzi, którzy po prostu tu mieszkają, pracują i wychowują dzieci" - podkreślił urzędnik.

Wojna w Ukrainie. Nocny atak Rosji na Kijów, są ofiary

W nocy rosyjskie wojska przepuściły też atak na Kijów, używając dronów szturmowych i pocisków balistycznych. Trafienia odnotowano w trzech dzielnicach, w wyniku czego jedna osoba zginęła, a trzy zostały poważnie ranne.

"Kilka grup wrogich dronów zbliża się do stolicy. Mieszkańcy Kijowa, proszę pozostać w schronach" - alarmował mer Kijowa Witalij Kliczko.

Władze miasta apelowały do mieszkańców, by nie ignorowali syren alarmowych, natychmiast udali się do schronów i pozostali tam, dopóki nie otrzymają komunikatu o odwołaniu alarmu przeciwlotniczego.

Kliczko poinformował potem, że ataki wywołały pożary w dzielnicach po obu stronach Dniepru, rzeki przecinającej stolicę. Dodał, że w częściach miasta na wschód od rzeki doszło do przerw w dostawie ciepła i wody. Wśród uszkodzonych budynków jest ośrodek medyczny.

Siły Powietrzne Ukrainy informowały o wystrzeleniu przez wojska rosyjskie w kierunku Kijowa rakiet balistycznych. Następnie w mieście również słychać było serię potężnych eksplozji.

Nocny alarm powietrzny w związku z atakami rosyjskich dronów i rakiet obejmował obszar niemal całej Ukrainy. W Kijowie i kilku regionach nad ranem ponownie ogłoszono alarm lotniczy z powodu zagrożenia atakami dronów.

