Seria potężnych eksplozji na terenie Rosji. Rafineria stanęła w płomieniach

W skrócie Ukraińcy przeprowadzili atak na rafinerię w Sławiańsku nad Kubaniem, powodując pożar i obrażenia jednej osoby.

Rosja wysłała tej samej nocy blisko 140 dronów w kierunku Ukrainy, z których 21 trafiło w cele w 11 miejscach.

W wyniku ataków zniszczone zostały linie energetyczne, budynki szkolne, domy prywatne oraz kilka domów mieszkalnych w Zaporożu.

"Sławiańsk nad Kubaniem, Kraj Krasnodarski. Doszło do ataku na rafinerię" - napisał Andrij Kowalienko na platformie Telegram.

Wcześniej mieszkańcy Sławiańska nad Kubaniem zgłaszali, że w nocy w mieście słychać było serię kilku potężnych eksplozji.

Rosyjskie Dowództwo Operacyjne Terytorium Krasnodarskiego przekazało, że fragmenty dronów spadły na terenach dwóch przedsiębiorstw. W wyniku ataku wybuchł pożar w rafinerii, a jedna osoba została ranna.

Szczątki dronów spadły również w rejonach siewerskim i abińskim w Kraju Krasnodarskim. Według ukraińskiego dowództwa operacyjnego uszkodzone miały zostać linie energetyczne, budynki szkolne i domy prywatne.

Wojna w Ukrainie. Nocny atak Rosji, posłali masę dronów

Nocą doszło także do ataków rosyjskich na Ukrainę. Ukraińskie siły zbrojne poinformowały, że Rosjanie wystrzelili 138 dronów różnego rodzaju, z czego 90 to były drony kamikadze Shahed.

Ukraińcom udało się zestrzelić 110 dronów. Z kolei co najmniej 21 bezzałogowców uderzyło w cele w 11 różnych miejscach.

Rosjanie dwukrotnie zaatakowali Zaporoże, w wyniku czego zniszczonych zostało kilka domów mieszkalnych, a w jednym wybuchł pożar - przekazały lokalne władze. Według wstępnych ustaleń nikt nie został poszkodowany.

