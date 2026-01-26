Seria potężnych eksplozji na terenie Rosji. Rafineria stanęła w płomieniach
Ukraińcy zaatakowali w nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjską rafinerię w Sławiańsku nad Kubaniem - przekazał Andrij Kowalienko, szef Centrum ds. Walki z Dezinformacją przy ukraińskiej Radzie Bezpieczeństwa i Obrony. Na miejscu wybuchł pożar. Rosja tej samej nocy posłała w kierunku Ukrainy blisko 140 dronów, wywołując zniszczenia.
W skrócie
- Ukraińcy przeprowadzili atak na rafinerię w Sławiańsku nad Kubaniem, powodując pożar i obrażenia jednej osoby.
- Rosja wysłała tej samej nocy blisko 140 dronów w kierunku Ukrainy, z których 21 trafiło w cele w 11 miejscach.
- W wyniku ataków zniszczone zostały linie energetyczne, budynki szkolne, domy prywatne oraz kilka domów mieszkalnych w Zaporożu.
"Sławiańsk nad Kubaniem, Kraj Krasnodarski. Doszło do ataku na rafinerię" - napisał Andrij Kowalienko na platformie Telegram.
Wcześniej mieszkańcy Sławiańska nad Kubaniem zgłaszali, że w nocy w mieście słychać było serię kilku potężnych eksplozji.
Rosyjskie Dowództwo Operacyjne Terytorium Krasnodarskiego przekazało, że fragmenty dronów spadły na terenach dwóch przedsiębiorstw. W wyniku ataku wybuchł pożar w rafinerii, a jedna osoba została ranna.
Szczątki dronów spadły również w rejonach siewerskim i abińskim w Kraju Krasnodarskim. Według ukraińskiego dowództwa operacyjnego uszkodzone miały zostać linie energetyczne, budynki szkolne i domy prywatne.
Wojna w Ukrainie. Nocny atak Rosji, posłali masę dronów
Nocą doszło także do ataków rosyjskich na Ukrainę. Ukraińskie siły zbrojne poinformowały, że Rosjanie wystrzelili 138 dronów różnego rodzaju, z czego 90 to były drony kamikadze Shahed.
Ukraińcom udało się zestrzelić 110 dronów. Z kolei co najmniej 21 bezzałogowców uderzyło w cele w 11 różnych miejscach.
Rosjanie dwukrotnie zaatakowali Zaporoże, w wyniku czego zniszczonych zostało kilka domów mieszkalnych, a w jednym wybuchł pożar - przekazały lokalne władze. Według wstępnych ustaleń nikt nie został poszkodowany.