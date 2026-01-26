Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Seria potężnych eksplozji na terenie Rosji. Rafineria stanęła w płomieniach

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

Ukraińcy zaatakowali w nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjską rafinerię w Sławiańsku nad Kubaniem - przekazał Andrij Kowalienko, szef Centrum ds. Walki z Dezinformacją przy ukraińskiej Radzie Bezpieczeństwa i Obrony. Na miejscu wybuchł pożar. Rosja tej samej nocy posłała w kierunku Ukrainy blisko 140 dronów, wywołując zniszczenia.

Po lewej stronie dach domu z jednym oknem oraz wyraźnym punktem oznaczonym czerwonym okręgiem. Po prawej stronie pojazd wojskowy odpalający rakietę, widoczne płomienie i intensywne światło wśród suchych roślin.
Ukraińcy zaatakowali rafinerię w RosjiAndrij Kowalienko / IRYNA RYBAKOVA / THE 93RD KHOLODNYI YAR SEPARATE MECHANIZED BRIGADEAFP

W skrócie

  • Ukraińcy przeprowadzili atak na rafinerię w Sławiańsku nad Kubaniem, powodując pożar i obrażenia jednej osoby.
  • Rosja wysłała tej samej nocy blisko 140 dronów w kierunku Ukrainy, z których 21 trafiło w cele w 11 miejscach.
  • W wyniku ataków zniszczone zostały linie energetyczne, budynki szkolne, domy prywatne oraz kilka domów mieszkalnych w Zaporożu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Sławiańsk nad Kubaniem, Kraj Krasnodarski. Doszło do ataku na rafinerię" - napisał Andrij Kowalienko na platformie Telegram.

Wcześniej mieszkańcy Sławiańska nad Kubaniem zgłaszali, że w nocy w mieście słychać było serię kilku potężnych eksplozji.

Rosyjskie Dowództwo Operacyjne Terytorium Krasnodarskiego przekazało, że fragmenty dronów spadły na terenach dwóch przedsiębiorstw. W wyniku ataku wybuchł pożar w rafinerii, a jedna osoba została ranna.

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. Uderzono w skład ropy naftowej oraz w mobilną stację radarową w Rosji
Wojna w Ukrainie

Rosja w ogniu, ataki daleko od linii frontu. Pokazali skalę zniszczeń

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    Szczątki dronów spadły również w rejonach siewerskim i abińskim w Kraju Krasnodarskim. Według ukraińskiego dowództwa operacyjnego uszkodzone miały zostać linie energetyczne, budynki szkolne i domy prywatne.

    Wojna w Ukrainie. Nocny atak Rosji, posłali masę dronów

    Nocą doszło także do ataków rosyjskich na Ukrainę. Ukraińskie siły zbrojne poinformowały, że Rosjanie wystrzelili 138 dronów różnego rodzaju, z czego 90 to były drony kamikadze Shahed.

    Ukraińcom udało się zestrzelić 110 dronów. Z kolei co najmniej 21 bezzałogowców uderzyło w cele w 11 różnych miejscach.

    Rosjanie dwukrotnie zaatakowali Zaporoże, w wyniku czego zniszczonych zostało kilka domów mieszkalnych, a w jednym wybuchł pożar - przekazały lokalne władze. Według wstępnych ustaleń nikt nie został poszkodowany.

    Zobacz również:

    Rosja. Ukraina uderzyła w terminal naftowy i lotnisko
    Wojna w Ukrainie

    Potężny cios dla Rosjan. Ukraina uderzyła w lotnisko i terminal

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj
    Trump obraża NATO-wskich żołnierzy. Komorowski: Pokazał jak jest z wdzięcznością amerykańską w jego wydaniuPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze