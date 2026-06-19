W skrócie Ukraińska armia przeprowadziła serię ataków dronami na Krymie, koncentrując się na kluczowej infrastrukturze logistycznej rosyjskich wojsk.

Uderzenia były skierowane w mosty wokół miejscowości Rozdolne i Władysławiwka, a także w obszary koncentracji sprzętu wojskowego oraz magazyny paliwa.

Potwierdzono uszkodzenie punktów kontrolnych rosyjskich dronów w kilku regionach oraz zniszczenie urządzeń rafineryjnych i zbiorników paliwa w Moskwie.

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"18 czerwca i w nocy z 18 na 19 czerwca 2026 roku jednostki Wojsk Obronnych Ukrainy skutecznie uderzyły w szereg obiektów rosyjskiego agresora" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Sztab Generalny armii Ukrainy.

Jak przekazali wojskowi, atak ukraińskich sił był szczególnie mocno wycelowany w mosty położone w regionie miejscowości Rozdolne i Władysławiwka w centralnej i wschodniej części Krymu.

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O zniszczeniu obiektu położonego w pobliżu Rozdolnego poinformowało także Dowództwo Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy, uzupełniając swój wpis zdjęciami z kamery drona, na których widzimy zniekształconą strukturę mostu.

Ukraina - Rosja. Ukraińcy uderzyli na Krymie

"Obiekty te były wykorzystywane przez wroga do transportu sprzętu wojskowego i zaopatrzenia rosyjskiej armii okupacyjnej" - podkreślono w komunikacie Sztabu Generalnego.

"Uszkodzony został również obszar koncentracji broni i sprzętu wojskowego wroga w obwodzie ługańskim oraz magazyn materiałów paliwowych i naftowych w Mariupolu w obwodzie donieckim" - dodano w komunikacie.

W rejonach Pokrowska, Woskresenki i Siwerska w obwodzie donieckim, Nowoiwanówki w Zaporożu oraz Malijiwki w obwodzie dniepropietrowskim doszło także do udanych uderzeń na punkty kontrolne rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych.

Sztab Generalny armii Ukrainy odniósł się także do wcześniejszych informacji o ataku na położoną w Moskwie rafinerię ropy naftowej. Jak przekazano, udało się potwierdzić zniszczenie kompleksu urządzeń do przetwarzania ropy naftowej, trzech czołgów RVS-10000 i jednego czołgu RVS-30000.

Źródło: Ukraińska Prawda





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