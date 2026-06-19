Seria potężnych ataków na Krymie. Ukraińskie drony trafiły celnie
Armia Ukrainy przeprowadziła szereg ataków na terytorium okupowanego przez Rosję Krymu. Celem uderzeń dronów były przede wszystkim mosty, kluczowe dla logistyki rosyjskich sił zbrojnych. Atakowane były także regiony koncentracji wojsk oraz magazyny paliwa.
W skrócie
- Ukraińska armia przeprowadziła serię ataków dronami na Krymie, koncentrując się na kluczowej infrastrukturze logistycznej rosyjskich wojsk.
- Uderzenia były skierowane w mosty wokół miejscowości Rozdolne i Władysławiwka, a także w obszary koncentracji sprzętu wojskowego oraz magazyny paliwa.
- Potwierdzono uszkodzenie punktów kontrolnych rosyjskich dronów w kilku regionach oraz zniszczenie urządzeń rafineryjnych i zbiorników paliwa w Moskwie.
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"18 czerwca i w nocy z 18 na 19 czerwca 2026 roku jednostki Wojsk Obronnych Ukrainy skutecznie uderzyły w szereg obiektów rosyjskiego agresora" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Sztab Generalny armii Ukrainy.
Jak przekazali wojskowi, atak ukraińskich sił był szczególnie mocno wycelowany w mosty położone w regionie miejscowości Rozdolne i Władysławiwka w centralnej i wschodniej części Krymu.
O zniszczeniu obiektu położonego w pobliżu Rozdolnego poinformowało także Dowództwo Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy, uzupełniając swój wpis zdjęciami z kamery drona, na których widzimy zniekształconą strukturę mostu.
Ukraina - Rosja. Ukraińcy uderzyli na Krymie
"Obiekty te były wykorzystywane przez wroga do transportu sprzętu wojskowego i zaopatrzenia rosyjskiej armii okupacyjnej" - podkreślono w komunikacie Sztabu Generalnego.
"Uszkodzony został również obszar koncentracji broni i sprzętu wojskowego wroga w obwodzie ługańskim oraz magazyn materiałów paliwowych i naftowych w Mariupolu w obwodzie donieckim" - dodano w komunikacie.
W rejonach Pokrowska, Woskresenki i Siwerska w obwodzie donieckim, Nowoiwanówki w Zaporożu oraz Malijiwki w obwodzie dniepropietrowskim doszło także do udanych uderzeń na punkty kontrolne rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych.
Sztab Generalny armii Ukrainy odniósł się także do wcześniejszych informacji o ataku na położoną w Moskwie rafinerię ropy naftowej. Jak przekazano, udało się potwierdzić zniszczenie kompleksu urządzeń do przetwarzania ropy naftowej, trzech czołgów RVS-10000 i jednego czołgu RVS-30000.
Źródło: Ukraińska Prawda