W skrócie Podczas nocnego ataku doszło do uszkodzeń rafinerii w Ilskiju, portu w Taganrogu oraz budynku urzędu w obwodzie rostowskim.

Według dostępnych informacji, atak spowodował pożary w kilku miejscach, nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Rosyjskie służby poinformowały także o zestrzeleniu ponad 30 dronów nad obwodem rostowskim i zgłoszonych pożarach w magazynach ropy w Azowie.

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Doniesienia o przeprowadzonych atakach w nocy z czwartku na piątek potwierdził Andrij Kowałenko, szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. O pożarach informują także rosyjskie agencje.

Rosja pod ostrzałem dronów. Płoną rafineria i port morski

Pożar wybuchł na terenie rafinerii Ilskij w Kraju Krasnodarskim. "W rejonie siewierskim w wyniku upadku wraku UAV, na terenie rafinerii ropy naftowej pojawiły się płomienie. Według wstępnych informacji nie ma ofiar" - podała centrala informacyjna regionu na Telegramie.

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Kolejny upadek bezzałogowca odnotowano w porcie morskim w Taganrogu (nad Morzem Azowskim). "Obecnie pożar jest gaszony" - przekazał w komunikacie gubernator obwodu rostowskiego Jurij Slusar.

Jednocześnie na terenie obwodu rostowskiego służby zostały zadysponowane do działań po ataku na budynek administracyjny. Według agencji RIA Nowostki w wyniku uderzenia obiekt spłonął. "Nie ma żadnych ofiar śmiertelnych ani rannych" - napisał gubernator.

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Alarm w Moskwie. Lotnisko ograniczyło loty

Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał poinformował, że nad rosyjską stolicą zestrzelono około 10 dronów. Federalna Agencja Lotnictwa wydała w nocy komunikat o ograniczeniu ruchu na lotnisku Domodiedowo.

Samoloty są podrywane tylko "za zgodą odpowiednich władz". "Możliwe są zmiany w harmonogramie lotów" - podkreślono.

Według lokalnych władz w obwodzie moskiewskim trwa identyfikowanie zniszczeń. Na ten moment służby nie potwierdzają, by cokolwiek miało zostać uszkodzone.

Zestrzelono ponad 30 dronów. Skutki nalotu na Rosję

Jak informuje RIA, fragmenty dronów znaleziono także na terenie Siewierskaja (Kraj Krasnodarski), a do pożarów miało dojść też w dwóch magazynach ropy w Azowie (obwód rostowski).

Agencja Kommersant podaje, że w nocy nad obwodem rostowskim zestrzelono ponad 30 dronów. Nie ma dokładnych danych z innych regionów.

Do uderzeń doszło dwa dni po tym, jak wicepremier Rosji Aleksandr Nowak ogłosił zakaz eksportu rosyjskiego diesla. W ostatnich miesiącach Ukraina nasiliła ataki na sektor energetyczny swojego przeciwnika, doprowadzając do kryzysu paliwowego w Rosji. Przy ograniczonych dostawach Rosjanie w kilku regionach muszą stać w wielogodzinnych kolejkach po paliwo.

Źródła: RIA Nowosti, Kommersant, Ukrinform, TSN





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