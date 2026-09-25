Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Seria eksplozji w rosyjskich miastach. Zakład wstrzymał produkcję

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Dwie rosyjskie rafinerie, zakład produkujący wyposażenie dla wojska oraz jedno z największych przedsiębiorstw chemicznych zostały zaatakowane dronami. Nad kilkoma regionami Rosji pojawiły się gęste kłęby dymu. Bezzałogowce nadleciały również w rejon Moskwy.

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Kłęby czarnego dymu nad rosyjskim zakładem przemysłowym po ataku dronów
Zdjęcia udostępnione po serii ataków dronów na RosjęX/Exilenova Plus, OSINTtechnicalmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Kilka rosyjskich obiektów przemysłowych zostało uszkodzonych w wyniku ataków dronami, co udokumentowano na nagraniach pokazujących dym nad infrastrukturą.
  • Około 17 dronów zostało strąconych w pobliżu Moskwy, natomiast pożary wybuchły w dwóch rafineriach, w tym w Perm i Nowoszachtyńsku, gdzie wstrzymano produkcję paliwa.
  • Do pożarów i eksplozji doszło także w przedsiębiorstwach wojskowym w Uljanowsku oraz chemicznym w Woroneżu.
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Rosyjskie systemy obronne zestrzeliły około 17 dronów, które nad ranem zbliżyły się do Moskwy - przekazał mer miasta Siergiej Sobianin. Dotychczas nie ma informacji o skutkach tego ataku. Zniszczenia odnotowano jednak w innych częściach Rosji, oddalonych o nawet tysiąc kilometrów od linii wojennego frontu.

Rosja. Pożar dwóch rafinerii po atakach dronów

W nocy z czwartku na piątek bezzałogowce uderzyły w Perm, gdzie znajduje się jedna z największych rosyjskich rafinerii. Jak informuje Unian, na terenie przedsiębiorstwa Lukoil-Permnieftieorgsintiez wybuchł pożar.

Według agencji firma przetwarza rocznie ponad 13 milionów ton ropy naftowej, produkując benzynę, olej napędowy i paliwo lotnicze. Należy także do najlepiej wyposażonych zakładów w Rosji, odpowiadając nie tylko za lokalne zaopatrzenie, ale także eksport energii.

Ogień pojawił się też w rafinerii ropy w Nowoszachtyńsku. Z powodu wyrządzonych szkód kierownictwo koncernu postanowiło czasowo wstrzymać wytwarzanie paliwa. Według gubernatora obwodu rostowskiego Jurija Slusara nad region nadleciało w nocy około 50 dronów.

Rosja przyjmuje cios za ciosem. Nadleciały setki dronów

Ostatniej nocy atak nastąpił także w Uljanowsku. Doszło tam do pożaru przedsiębiorstwa badawczo-produkcyjnego Almaz-Antey, które dostarcza sprzęt elektroniczny, pomiarowy, komunikacyjny oraz akcesoria specjalistycznego przeznaczenia.

W kontekście trwającej wojny zakład słynie z produkcji komponentów do pocisków kierowanych Ch-59M2/M2A.

Unian informuje, że eksplozje słyszano również w Woroneżu. Dźwięk, jak twierdzą źródła, miał dobiegać ze strony obiektów przedsiębiorstwa chemicznego Voronezhsintezkauchuk, jednego z największych i najważniejszych rosyjskich zakładów tego typu.

Źródła: UNIAN, Kommersant

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