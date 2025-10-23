W skrócie W nocy doszło do ukraińskiego ataku dronowego na obwód riazański w Rosji. Wybuchy wywołały pożar na terenie jednego z przedsiębiorstw w Riazaniu.

Według doniesień doszło do 10 eksplozji w pobliżu rafinerii Rosnieft oraz lotniska Diagilewo, jednak lokalne władze nie potwierdziły tych informacji.

Równocześnie amerykańskie sankcje objęły rosyjskie koncerny Rosnieft i Łukoil w odpowiedzi na brak rozmów pokojowych z Ukrainą.

Ukraińcy przypuścili nocny atak na obwód riazański w Rosji. Na terenie jednego z przedsiębiorstw w Riazaniu wybuchł pożar - wynika z relacji gubernatora Pawła Małkowa.

"Na miejscu pracują służby operacyjne" - przekazał Małkow za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na razie nie wiadomo, czy ktoś został poszkodowany.

Riazań. Atak Ukrainy na rosyjskie miasto, seria eksplozji

Ukraińska agencja Unian podała, że drony "przedarły się" przez rosyjską obronę przeciwlotniczą i dosięgły celów. W Riazaniu miało dojść do serii 10 eksplozji.

Świadkowie wskazywali, że wybuchy były słyszane w pobliżu rafinerii oraz lokalnego lotniska Diagilewo. Włodarz obwodu riazańskiego nie potwierdził tych doniesień.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z Riazania. "Na nagraniu widać rosyjską rafinerię ropy naftowej Rosnieft w Riazaniu, jedną z największych w kraju, która płonie po nocnym ataku ukraińskiego drona" - przekazał użytkownik platformy X.

Przypomnijmy, ostatniej nocy Stany Zjednoczone "uderzyły" w rosyjskie koncerny naftowe, nakładając sankcje na Rosnieft i Łukoil. To "kara" za brak woli Rosji do prowadzenia rozmów pokojowych z Ukrainą.

Wojna w Ukrainie. Rosja strąciła blisko 140 dronów

W czwartek rano komunikat wydało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Przekazano, że ostatniej nocy strącono 139 ukraińskich bezzałogowców, w tym 14 nad obwodem riazańskim.

Odnotowano co najmniej dwie ofiary śmiertelne. W obwodzie briańskim ukraiński dron uderzył w poruszający się pojazd. Zmarła kierująca samochód kobieta. Do podobnego przypadku miało dojść w obwodzie biełgorodzkim, gdzie zginął mężczyzna.

Riazań jest zamieszkany przez blisko 550 tys. mieszkańców. Znajduje się 196 km od rosyjskiej stolicy, Moskwy.

