Seria eksplozji w głębi Rosji. Zakłady zbrojeniowe w ogniu

Dorota Hilger

Co najmniej 10 osób zginęło, a 5 zostało rannych w wyniku serii eksplozji, do których doszło w rosyjskich zakładach produkujących materiały wybuchowe i amunicję. Do wybuchów doszło w Kopiejsku na Uralu, około 1800 km od linii frontu rosyjsko-ukraińskiego. Doniesienia mówią o ataku ukraińskich dronów.

Eksplozja w Kopiejsku na Uralu w zakładach produkujących materiały wybuchowe i amunicję
Eksplozja w Kopiejsku na Uralu w zakładach produkujących materiały wybuchowe i amunicję

W skrócie

  • W Kopiejsku na Uralu doszło do serii eksplozji w zakładach Płastmass produkujących materiały wybuchowe i amunicję.
  • Początkowo podawano, że zginęło siedem osób, jednak najnowsze informację mówią o większej liczbie ofiar.
  • Nie podano oficjalnej przyczyny wybuchów, chociaż pojawiły się spekulacje o ataku dronów, które zostały zdementowane przez władze.
Siedem osób zginęło, a sześć odniosło obrażenia w rezultacie eksplozji, do których doszło w Kopiejsku w obwodzie czelabińskim na Uralu w zakładach Płastmass produkujących materiały wybuchowe i amunicję - podał w czwartek niezależny portal Nowaja Gazieta powołując się na wiadomości przekazywane w komunikatorze Telegram.

Gubernator obwodu Aleksiej Teksler potwierdził informację o wybuchach. W najnowszej aktualizacji pisze o 10 zmarłych i pięciu osobach rannych, które zostały przewiezione do szpitala w stanie ciężkim. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe. W rosyjskich mediach pojawiała się także informacja o 12 zabitych.

Według doniesień mediów początkowo doszło do dwóch eksplozji, a wkrótce potem do trzeciej.

    Wojna w Ukrainie. Seria eksplozji w Kopiejsku w zakładach zbrojeniowych

    Oficjalnie nie ujawniono przyczyn incydentu. Portal Ostorożno Nowosti powiadomił o ataku dronów na fabrykę, jednak Teksler zaprzecza.

    Jednak po eksplozjach w Czelabińsku wydano ostrzeżenie o obecności bezzałogowego statku powietrznego - przekazali naoczni świadkowie, na których powołuje się kanał Astra.

    Kopiejsk znajduje się około 1800 km od linii frontu rosyjsko-ukraińskiego. Rosyjska państwowa korporacja Rostiech (Rostec) jest właścicielem zakładów Płastmass.

