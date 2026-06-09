W skrócie Trzy eksplozje uszkodziły główny gazociąg w Kizilyurcie w Dagestanie, powodując pożar z wysokimi płomieniami.

Ponad 100 mieszkańców zostało ewakuowanych, po zamknięciu dwóch ulic znajdujących się blisko miejsca zdarzenia.

Odcinek gazociągu między 661. a 718. kilometrem został zamknięty, a służby ratownicze prowadzą działania na miejscu.

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O incydencie poinformowała we wtorek agencja TASS, powołując się na regionalne Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Jak przekazano, do służb ratunkowych zaczęły napływać zgłoszenia o wybuchu gazociągu i pożarze około godz. 19.45 czasu moskiewskiego.

"Według wstępnych informacji doszło do trzech wybuchów na głównym gazociągu" - podał resort, cytowany przez agencję Interfax. Ministerstwo zaznaczyło, że okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane.

Pożar w Rosji. Gazociąg w ogniu, słup ognia miał 15 metrów

Początkowo służby informowały o trzech eksplozjach w rejonie stacji paliw Metan w miejscowości Nowyj Sułak. Później przekazano zaktualizowane dane, według których wybuch nastąpił na przebiegającym przez region gazociągu Mozdok-Kazimagomed.

Jak relacjonują lokalne media, po eksplozji doszło do pożaru, a flary ognia osiągnęły wysokość około 15 metrów. Władze zdecydowały o zamknięciu odcinka gazociągu między 661. a 718. kilometrem trasy przesyłowej. Do akcji skierowano strażaków oraz zespoły ratownicze.

Pełniący obowiązki szefa Dagestanu Fiodor Szczukin poinformował, że osobiście nadzoruje działania służb. Jak podkreślił, na miejsce natychmiast skierowano siły Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, a wszystkie służby ratunkowe pracują w trybie ciągłym.

Trzy eksplozje na gazociągu w Dagestanie. Ewakuowano ponad 100 osób

"Podjęto niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i obiektów. Nie ma ofiar śmiertelnych" - napisał Szczukin na swoim kanale w Telegramie.

Burmistrz Kizilyurtu Said Mamatkhanov przekazał agencji TASS, że zamknięto dwie ulice znajdujące się najbliżej miejsca pożaru. "Ewakuowano ponad 100 osób. Droga federalna nie została zamknięta" - poinformował.

Dopływ gazu odcięto. Jak przekazano w komunikacie, pozostały w instalacji gaz jest obecnie kontrolowanie wypalany.

Źródła: TASS, Reuters, RIA Novosti





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